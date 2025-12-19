營運規模持續擴大 必應創造今年營收續創新高

必應董事長周佑洋分析，明年的接案量目前看起來與今年相當。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕必應創造（6625）今年前11月累計營收38.3億元，已超過去年全年營收31.5億元，前三季每股盈餘（EPS）則為6.5元；董事長周佑洋分析，明年的接案量目前看起來與今年相當，不過，會選擇質量較佳的大型案場，希望明年即便營收與今年相當，毛利率還能繼續提升。

必應為台灣少數同時具備專業軟體製作與硬體設備整合能力的展演製作公司，服務範疇橫跨音響、燈光、視覺、舞台設計、軟體製作、硬體租賃及工程技術人力等展演整合領域，長期承接大型演唱會、頒獎典禮、企業活動及各式商業展演專案，目前員工人數已超過300人，最有名的就是身為「五月天」天團御用演唱會團隊。

雖然去年周佑洋低調表示，預估今年營收約與去年相當，不過，事實證明必應今年前11月累計營收已達38.3億元、年增超過30%，隨著第四季展演產業傳統旺季來臨，大型演唱會與活動專案陸續完成與認列，公司估計全年營收有機會突破42億元水準，續創新高紀錄。

周佑洋解釋，其實去年與今年接案量差不多（去年900多場、今年破千場），但選擇毛利率高的案子，因此營收持續創新高，預估明年案量也是差不多，仍會持續承攬大型案件。

今年必應創造承接多組海外藝人來台演出的硬體統籌專案，涵蓋日、韓、美等多元音樂市場，包括YOASOBI台北小巨蛋、Maroon 5（魔力紅）、BLACKPINK高雄世運主場館、凱莉米洛（Kylie Minogue）高雄巨蛋、朴寶劍高流見面會、NCT DREAM台北大巨蛋、ZEROBASEONE台北小巨蛋等。

至於2026年已公布的則包括華語天后鄧紫棋、嘻哈天團頑童MJ116、美國搖滾樂團OneRepublic、西城男孩在高流與管弦樂限定合作演出，以及日韓人氣團體ONE OK ROCK、King Gnu、i-dle、TREASURE等來台巡演，也均由必應創造承接硬體統籌，另外更多專案內容將陸續待主辦方公布。

除演唱會製作外，必應也同步承接多城市的大型展演活動與跨年晚會的硬體統籌業務，台灣北、中、南及東部各主要城市均有涉獵，近2年更在展演設計與整合製作方面獲得75座國際設計獎項肯定，有助於提升品牌能見度與市場競爭力。

