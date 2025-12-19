斷金流出大招！美立法遏阻投資中國軍事有關企業

美立法阻止美國人投資與中國軍事與監控有關企業。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報報導，美國總統川普19日簽署的年度《國防授權法案》（NDAA），包含賦予美國政府審查與限制美國投資中國科技公司的新權力，以切斷美國資金流入中國軍事與監控計畫。報導說，這是迄今抑制美國資金流入支持北京軍事與監控的中企，最重大的舉措。

該對外投資條款提及中國實體發展「軍民兩用」技術。美國國會議員認為，遏阻美國對相關領域的投資，對美國的國家安全與外交政策利益至關重要。

美國眾議院議長強生（Mike Johnson）說，「支撐中國挑釁行為的投資必須終止」。該規範點名的國家還包括古巴、北韓、委內瑞拉與俄羅斯。

這項立法鞏固拜登政府2023年一項首度對外投資進行審查的行政命令。當時白宮依據緊急授權，行使相關措施，如今美國國會將之寫入法律，並擴大權力以監管，並在一些狀況下阻止美國在人工智慧（AI）、量子運算與先進半導體等新興技術上，為中國的計畫提供資金。

美國智庫「新美國安全中心」主管基爾克雷斯（Emily Kilcrease）說：「這是該議題在立法進程中取得的最大進展」。

報導說，該立法授權美國總統可動用《國際緊急經濟權力法》（IEEP）的相關制裁措施，禁止美國人買進特定中企的重大股權或債務。

這些實體的界定廣泛，包括總部設在中國、香港和澳門的實體、中國國有企業、與中共官員有關的公司以及他們擁有或控制的公司。上述實體若在中國國防或監控技術領域營運，則受該投資條款的限制。

即使是未被禁止的交易也將觸發強制報備的要求，美企須向政府報備涉及敏感中國技術的交易。

報導說，過去20年，數十億美元資金從美國創投公司、退休基金與捐贈基金流入中國的科技產業，這些投資協助打造出中國一些最重要的半導體、AI與硬體公司。如今該條款標誌著美國改弦易轍，致力終結該模式。

美共和黨眾議員科寧（John Cornyn）說，「美國投資人給與中企的每1美元，都將被用於潛在的武器和技術生產，這些武器和技術有朝一日可能被用來殺害美國人」。

