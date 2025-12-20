年金孤兒2》私校兼職教師淪夾縫！ 高教工會和全教總：應納入勞保

兼任教師既未完整適用「教師法」，也未納入勞基法，成為校園中最弱勢的一群。（資料照）

〔記者林曉雲／台北報導〕私立大專校院未具本職的兼任教師，長期處於制度夾縫，學校若未依法為其提撥勞退基金，教育部僅能列入扣減獎補助款，勞動部則呼籲教師自行申訴，缺乏主動監督與實質裁罰。台灣高等教育產業工會（高教工會）與全國教師工會總聯合會（全教總）皆直言，唯有將兼任教師全面納入「勞動基準法」保障，才能根本解決問題。

工作權益難保 校園最弱勢一群

高教工會主任林柏儀指出，，經常面臨不續聘威脅、請假權益難以落實，遭不當對待亦缺乏救濟管道。

林柏儀回顧，2017年工會大規模抗爭後，勞動部與教育部曾研議優先讓「不具本職」兼任教師適用勞基法，但工會反對差別納管，憂心造成排擠效應，促使學校改聘「具本職」兼任教師，或提前不續聘原本應受保障者。

他表示，工會的憂慮後來成真，當年勞基法修法預告時，私校即陸續出現不具本職兼任教師遭不續聘，或被要求提出「具本職」證明的情形，引發教師抗議，政府選擇暫不讓任何兼任教師適用勞基法，讓問題再度回到原點。

林柏儀表示，即便教育部訂有「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，仍存在一年一聘、續聘標準不明、無法適用教師申訴制度等問題，使教師即便依法有請假權利，也因擔心不續聘而不敢請假。

教育部缺乏嚇阻力 勞退金是法律底線

全教總副理事長楊逸飛則指出，勞退金是法律底線，教育部僅以扣減獎補助款處理違規學校，缺乏嚇阻力，反讓學校覺得違法成本低廉；而勞動部要求教師自行申訴，等同逼弱勢教師與學校翻臉、承擔失業風險，勞動部應主動勞檢，而非推卸責任。他直批，勞動部與教育部互踢皮球，形同是縱容學校剝削兼任教師的幫兇。

楊逸飛強調，不論公教或私校年金改革，政府都應負起永續與公平的責任，而非製造不同場域教師間的分化；全面納入勞基法，才是保障兼任教師勞動權益與退休安全的根本之道。

