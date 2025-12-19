正淩AI機器人助攻營運 董座：明年營收目標成長3成

正淩董事長徐季麟看好公司明年營運優於今年，營收目標成長三成。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器大廠正淩（8147）今日在總部召開法說會，董事長徐季麟表示，公司近年積極跨足高附加價值的機電整合領域，受惠於AI基礎設施、人形機器人以及高階醫療耗材三大領域需求爆發，加上集團歷經長時間耕耘，現已成功轉型為機電整合系統提供者，預期明年營收將挑戰年增30%。

正淩目前通訊與雲端（AI）營收佔比已達 47%，持續透過強大的CNC車床與機械加工能力，成功切入AI 冷系統關鍵零件、800V大電流與散熱模組市場。管理層看好公司成功的關鍵，在於徹底發揮「小公司的靈活度」與「基礎設施優勢」，能快速反應AI產業高度迭代的需求，成為系統整合商的重要夥伴。

在人形機器人領域，董事長徐季麟說，正淩的產品已開始配合客戶試產，定位為針對BMW、Benz等大型車廠生產線使用的工業用機器人。每台機器人預估售價高達300萬台幣以上，正淩平均提供10顆高單價連接器，與其他140顆連結產品，隨著客戶需求升溫，機器人業務可望從今年營收佔比不到 1%，於2026年顯著起飛，成為重要的利基增長點。

除了爆發力強的AI領域，醫療產業也是正淩穩定的利基點。發言人劉偉豪指出，公司深耕內視鏡、心導管及醫美電波拉皮等一次性高值耗材市場，特別是在「高密度測繪（High Density Mapping）」技術上的突破，成功打破歐美大廠壟斷，獲取高階手術市場信任。此外，佈局已久的印度5G通訊建設，正淩作為獨家供應商，已獲得客戶認證與大量模具費用，預期2026 年將帶來顯著貢獻。

為應對地緣政治與客戶對於「去中國化」的產能需求，正淩執行雙軌策略。泰國一期廠房已於今年12月開幕，預計明年首季啟動產線，定位為服務AI元件客戶的第三大基地。台灣廠則強化雲林與新北廠區，分別發展CNC大型設備與高附加價值機電控制線束（Control Box）。預計未來產值分佈為中國 55%、台灣 40%、泰國 5%。

財務規劃方面，正淩今年資本支出達3億元，主要用於AI與機器人設備投資，明年資本支出將減半，資金將保留於營運，並將費用增長率控制在10%至15%，以確保獲利結構穩定。徐季麟董事長強調，公司能快速成長在於提供員工「情緒價值」，如開放式辦公空間與彈性育兒文化，激發員工拚勁，讓正淩從傳統零件廠成功轉型為充滿活力的技術領航者。

