降低美中地緣政治風險 《路透》：愈來愈多中資企業遷至新加坡

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》19日報導，愈來愈多中資企業選擇遷往新加坡，以降低美中地緣政治緊張局勢對企業造成的風險。

據報導，協助亞太區9個地方企業搬遷或擴張的Incorp Group執行長KG Tan表示，中資企業對遷往新加坡的興趣很大，相關諮詢量年增約15％至20％；不僅相關需求一直增長，增長速度可能還會更快。

近期遷往新加坡的中資企業包括數據營運商DayOne，該公司由萬國數據服務有限公司（GDS Holdings）分拆出來。萬國數據官網介紹， 萬國數據是中國的高性能數據中心開發商及運營商。

其他遷往新加坡的中資企業包括今年3月推出AI產品Manus而爆紅的北京蝴蝶效應科技公司（Butterfly Effect），以及由人工智慧驅動的化學合成公司ChemLex。

值得注意的是，Manus AI等官網均未提及其中國背景。DayOne執行長Jamie Khoo今年7月表示，該公司一直計畫與中國母公司分拆，因為兩家公司在不同的監管體系下運作。

報導指出，對於希望規避美國關稅及繼續獲得關鍵美國技術的中企來說，新加坡是一個具吸引力的地方。美國目前對新加坡商品僅徵收10％的關稅。

有經濟學者認為，新加坡因其國際化、中立性而備受青睞，中企及其外籍員工也易於適應當地文化。

