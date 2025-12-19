南韓外籍就業人士達111萬創新高 39萬人月薪達6.4萬

南韓政府統計，境內外籍勞動者的人數突破新高、將近111萬人，其中超過4成月薪在6.4萬台幣以上。（歐新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓《中央日報》19日報導，南韓國家數據廳發布的「2025年移民居留與就業調查結果」顯示，在韓就業的外國人士首次突破110萬人大關，且以留學生身分在韓就業的人數一年間增長逾7成，月薪超過300萬韓圜（約6.4萬台幣）者則達到38.7萬人。

據報導，截至今年5月，南韓境內常住的15歲以上外籍人口為169.2萬人，同比增加13.2萬人，增幅8.4％。自2012年展開相關統計以來，外籍常住人口整體呈持續增長態勢，僅在武漢肺炎疫情期間一度停滯於130萬人左右。自2023年起，該數據連續三年顯著增長。分析認為，非專業就業（E-9）簽證配額的擴大，是推動外籍人口增勢的關鍵因素之一。

請繼續往下閱讀...

在常住外籍人口中，就業人口較去年增加9.9萬人，增幅9.8％，達到110.9萬人。繼去年首次突破百萬大關後，今年進一步邁入110萬人區間。其中，以留學生身份從事就業活動者同比增加2.3萬人，增幅71.8％，這表明選擇「一邊求學、一邊就業」的留學生規模顯著擴大。分析指出，隨著韓國文化熱度不斷升溫，來韓留學生數量顯著增加，該群體正積極融入韓國勞動力市場。

此外，在地方勞動力嚴重短缺的地區，外籍勞動者的就業比例尤為突出。

從行業分布來看，外籍就業者中從事礦業與製造業的人數最多，占比達44.9％，約49.8萬人；批發零售、住宿及餐飲業次之，共計22.6萬人，占比20.4％；從事農林漁業與建築業的占比均為9％左右。

據了解，94.4％的就業者（104.7萬人）為工資勞動者，其中常用工為68.4萬人，臨時及日薪勞動者為36.3萬人。

在收入結構方面，月薪介於200萬至300萬韓圜之間的群體約占半數50.2％，達52.6萬人；月薪超過300萬韓圜者則達38.7萬人。

值得一提的是，「對工作感到滿意」的就業者比例升至68.7％，較2年前上升6.1％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法