鍾佳濱成立無人載具聯盟打造新護國神山 美智庫揭北京野心曝台重要性

民進黨立委鍾佳濱號召發起「臺灣與亞太國會無人載具聯盟」，19日成立大會國內外產官學界及駐台使節雲集。（鍾佳濱辦公室提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕民進黨立委鍾佳濱號召發起「臺灣與亞太國會無人載具聯盟」，今（19）日於立法院大禮堂盛大舉辦成立大會，誓言將無人載具產業打造為台灣下一座「護國神山」。現場匯聚跨國產、官、學、研各界重量級人士，經推舉由鍾佳濱擔任會長，並聘任立委郭昱晴、王正旭、賴惠員、李坤城、陳俊宇、王美惠、陳冠廷擔任副會長，以及超過11位產學界領袖出任顧問。

值得關注的是，美國知名智庫「詹姆斯敦基金會」（The Jamestown Foundation）也在會中揭露，中國正以「曼哈頓計畫」規模發展人形機器人，並強調台灣掌握關鍵零組件技術，將是未來全球供應鏈重組不可或缺的樞紐。

揭露最新調查 揭密中國版「曼哈頓計畫」的機器人野心

大會焦點之一，是由專程從華盛頓飛抵台灣的美國詹姆斯敦基金會總裁彼得·馬蒂斯（Peter Mattis）與中國事務研究員張崑陽（Sunny Cheung）發表的關鍵簡報。張昆陽在會中引用與「華爾街日報」合作的最新調查指出，中國工信部（MIIT）上個月宣布成立國家級「人形機器人專委會」，整合了宇樹科技（Unitree）、傅利葉智能（Fourier）等頂尖企業與解放軍背景的研究機構。

張崑陽示警，「這可被形容為中國政府的『曼哈頓計畫』」，他強調，這顯示中國正進行史無前例的「軍民融合」，全力發展自主平台技術。在此背景下，美國與民主盟友正積極推動「全球供應鏈重組」（Global Realignment of Supply Chains）。張認為，台灣擁有馬達、感測器及最關鍵的「邊緣運算AI晶片」，在建立由理念相近國家掌控的供應鏈中，台灣的角色舉足輕重，呼籲台灣透過此聯盟動員國家資源，確保在更安全的未來佔據一席之地 。

民進黨立委鍾佳濱號召發起「臺灣與亞太國會無人載具聯盟」，19日成立大會展出雷虎科技FPV無人機產品。（記者方瑋立攝）

鍾佳濱：晶片是核心 打造「非紅供應鏈」樞紐

聯盟會長鍾佳濱表示，無人載具的應用已超越軍事作戰，廣泛延伸至快遞物流、災害救援、海事打撈及航空測量等領域。他在結語時特別強調，台灣握有無人載具最重要的核心——「晶片」，若能進一步結合系統整合能力，將台灣的產業鏈與供應鏈串聯起來，台灣勢必能成為全球民主同盟「非紅供應鏈」最重要的樞紐 。

鍾佳濱指出，成立「臺灣與亞太國會無人載具聯盟」的初衷，即是希望透過國會的高度與國際接軌，推動國內法制健全化，並共享跨國推廣與應用經驗。他期盼藉由這個平台，讓台灣獨立且豐碩的技術成果（如現場展示的雷虎科技產品）被世界看見，讓無人載具產業不僅扎根台灣，更能進軍國際，成為繼半導體後的第二座護國神山。

跨國產官學齊聚 強化台灣自主研發韌性

立法院副秘書長張裕榮致詞時表示，面對科技與製造技術的快速演進，台灣作為亞太高科技重心，必須掌握自主研發製造能力。他期盼透過此聯盟深化與友好國家的夥伴關係，在變動的國際局勢中強化韌性。

今日成立大會冠蓋雲集，國際代表包括美國在台協會（AIT）、英國在台辦事處、菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處、印度台北協會、駐台北越南經濟文化辦事處等；國內單位則有警政署、消防署、衛福部、外交部、經濟部、教育部、國發會、工研院、科技民主與社會研究中心（DSET），以及雷虎科技、臺灣希望創新公司等指標性業者共襄盛舉，展現台灣產官學研跨界整合的強大能量。

