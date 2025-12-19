宏都拉斯與拉美悄悄重思「棄中」 《衛報》揭台灣成贏家真相

衛報指美國施壓、中國違背承諾以及腐敗醜聞，使得台灣在拉美地區不再被邊緣化。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯11月30日舉行的總統選舉結果仍陷入膠著，今日重啟人工計票，但2位最有勝算的候選人都表示願意恢復與台灣的外交關係。英國《衛報》報導，曾高調轉向北京、與台灣斷交的宏都拉斯，如今兩大候選人卻異口同聲喊出「與台灣往來更好」，美國施壓、中國違背承諾以及腐敗醜聞，使得台灣在該地區的外交關係不再被邊緣化，不僅讓台灣意外成為贏家，也揭露拉美國家在中美角力下的現實算計。

報導以「『與台灣往來更好」：宏都拉斯加入拉美國家行列，重新思考與中國的關係」為題報導，文章指出，在歷經數週的技術性故障、舞弊指控，以及對美國總統川普介入選舉的不滿後，宏都拉斯11月30日的大選結果至今仍未正式出爐，但在中美洲以外「有一個明顯的贏家：台灣」。

請繼續往下閱讀...

兩位主要候選人都表態，將與北京斷交，並恢復與台北的外交關係，等同推翻前總統卡斯楚（Xiomara Castro）於2023年3月拋出與台灣結束82年邦交的重大決定。

報導指出，當時宏都拉斯是過去10年間第九個為轉向北京、而與台灣斷交的國家。這一波轉向，發生在中國政府加大外交壓力、試圖孤立台灣、削弱其主權正當性，並強化「台灣是中國一部分」主張的背景下，但如今，這些國家似乎開始感到後悔。

自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）直言「對宏都拉斯來說，與中國建立關係根本沒有帶來任何好處。」他的對手、前首都德古西加巴市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）也同意這個說法。阿斯夫拉在投票前幾天獲得川普公開背書，他表示「和台灣建交時，我們的情況好上100倍。」

那些選擇抵抗北京壓力的國家，往往面臨巨大施壓。疫情期間，台灣邦交國瓜地馬拉曾被勸說只要承認中國，就能換取疫苗援助。多名來自台灣邦交國的外交官向《衛報》透露，他們遭遇過各式各樣的手段，從承諾大規模基礎建設投資、到中國官員親赴聯合國辦公室施壓，甚至突然禁止中國觀光客前往其國家，重創觀光收入。

然而，美國的介入、中國承諾未兌現，以及一連串貪腐醜聞，似乎已讓台灣在該地區「不斷失去外交空間」的趨勢暫時踩下煞車。美國賓州美國陸軍戰爭學院教授艾利斯（Evan Ellis）指出，特別是在川普再度當選後，與中國建交的成本效益評估已經出現變化。

在宏都拉斯，中國買家並未如承諾般接手原本由台灣採購的40%蝦類出口，導致該國蝦類出口量暴跌。在巴拿馬，多項由中國主導的大型基礎建設計畫長期延宕，甚至直接取消。巴拿馬也希望在半導體產業「回流西半球」的過程中扮演角色，而這一目標，與台灣的經濟關係密不可分。

此外，外界對中國的觀感，也受到部分「轉向過程」手段曝光的影響，從前巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）的手機訊息中顯示，他的家族企業在承認中國後，曾從中國外交官手中獲得數百萬美元訂單。

然而，地緣政治並非多數中美洲民眾最關心的議題。艾利斯指出，對許多國家而言，與中國或台灣建交所帶來的實質利益，往往不如「向美國展現忠誠」來得重要。「美國正在反制中國在該地區的影響力，選擇留在台灣陣營，正是這場博弈的一部分，」他說，「外界的預期是，這些國家會因此獲得回報。」

艾利斯總結，「在這個時間點，對一個距離美國主要軍事行動不遠的小型加勒比海國家來說，轉向中國，並不是一個明智的選擇。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法