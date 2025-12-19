日央如預期升息1碼、日圓卻貶破156 專家點出原因

日央如預期升息1碼 日圓卻應聲貶破156 專家點出原因（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕超級央行周即將進入尾聲，日本央行今日召開利率會議，如市場預期升息1碼，政策利率來到30年新高，但日圓兌美元匯率卻應聲走貶，早盤一度貶破156，創近月新低，外匯專家指出，可能與日央後續升息路徑不明有關，市場正靜待日央總裁植田和男稍晚的記者會。

上週聯準會（Fed）宣布降息1碼後，歐洲央行與台灣央行昨日會議皆維持利率不變，英國央行則連續第四度降息，今日日本央行在市場注目下，宣布調升1碼，政策利率升至0.75%，為1995年以來新高，激勵日本十年期公債殖利率升至2%，創下2006年以來最高水準，日股也維持近1%漲幅。

請繼續往下閱讀...

惟日圓兌美元匯率則應聲貶破156價位，最低下探至156.12，逼近前低157價位。

外匯專家李其展在臉書上發布看法，他指出，相較於上週Fed是「鷹派降息」，日本也來一次「鴿派升息」，由於目前日本央行貨幣政策依然寬鬆，後續通膨可望回落至目標區間，市場認為日央下一次升息時間可能還很久，推動日圓短線走貶，接下來就看日圓在154至158區間何時結束。

另外，美國本週在就業數據發布後，昨日勞工部公布11月通膨率低於市場預期，美元指數反彈走升，今日主要亞幣多呈現疲軟走勢。

其中，新台幣兌美元匯率早盤最低下探至31.555元，中午暫時收在31.545元、貶值2.9分，由於台股今日隨美股回神，午後可觀察外資動向。

央行總裁楊金龍表示，新台幣走勢受資金移動影響大，尤其外資在台股資金部位大，近期在市場對AI前景產生疑慮下，股市出現修正，外資調節，也使新台幣走貶。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法