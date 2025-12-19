賴清德出席矽光子CPO-AI生態鏈座談會 盼2040年培育50萬名AI人才

總統賴清德強調，政府將在2040年，培育50萬名AI人才，因應全球AI世代的來臨。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕總統賴清德今天出席國科會在新竹市科學園區商業同業公會舉辦「AI新十大建設-矽光子CPO-AI生態鏈」座談會時提到，面對生成式AI推動的全球科技變革，行政院以「AI新十大建設」作為國家級重要工程，政府會以國家戰略高度推動下一代AI運算架構的決心，他也預告到2040年要培育50萬名AI人才，政府部門人員也要會學習各種AI技術運用，因應全球AI世代的來臨。

總統賴清德今天出席國科會在竹科園區舉辦的AI新十大建設-矽光子CPO-AI生態鏈座談會。（記者洪美秀攝）

賴清德表示，隨著AI模型規模複雜度呈指數成長，未來真正決定競爭力的，不再是晶片運算速度，還要看運算過程資料能否以低能耗高速交換，以及運算架構能否持續擴張。矽光子與CPO正是突破這項結構性瓶頸的核心關鍵技術。台灣長期在半導體與光電領域所累積的完整供應鏈，此時正可展現其戰略優勢，切入矽光子與CPO核心關鍵技術發展在全球架構快速演進之際掌握核心關鍵技術。

總統表示，未來也會透過產業與教育，培育AI相關科技人才，期2040年培育出50萬名AI人才，深入食衣住行育樂與國防等各產業，包括公部門都要精進AI技術的運用。

國科會主委吳誠文表示，全球運算架構已轉向強化整體系統效率，其關鍵正是矽光子與CPO，而這涉及材料、製程、封裝、光電介面到系統架構等多層次技術，屬高度整合工程。臺灣雖在光電材料、奈米製程、封裝測試與模組整合等面向已累積深厚能量，但多為分散的個別技術突破；下階段的任務，是讓這些能量得以系統化串接，形成持續演進能力的研發網絡。

吳誠文指出，在資料中心、超級電腦與AI加速器快速部署的時代，傳統銅線連接技術已無法支撐高速資料傳輸需求。全球科技領導者因此大舉投入矽光子與CPO，希望能透過「光傳輸、電運算」方式，提升頻寬並降低能耗，使大型AI模型能持續擴張。國科會將透過跨校合作、法人研訓平台擴充及深化國際合作，強化培育具跨域整合能力的新型態工程人才。未來10年將建置整合研發平台，同步完善封裝驗證環境，讓企業與學研單位能在同一標準與基磐上協作，打造臺灣自主、具擴展性的光電運算關鍵技術。

此次參與台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會的廠商包括日月光、鴻海精密、上詮光纖及思衛、旺矽、宜特科技等廠商，賴清德也逐一聽取廠商在AI研發上的成果。

