他爽領年薪200萬晚婚當爸 卻因「1心態」18年後一切都崩潰了

〔財經頻道／綜合報導〕在晚婚、晚育成為常態的時代，愈來愈多家庭正面臨教育費與養老準備的財務壓力。日本一名42歲才迎來獨生女的上班族，年輕時曾擁年薪1000萬日圓（約新台幣200萬元）與1400萬日圓（約新台幣280萬元）存款，然而「擁有年輕人所沒有的經濟保障」的心態，讓他慷慨地為女兒花錢，最終在18年後迎來家計崩盤。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，現年60歲的中村誠（化名）回憶，40歲那年與妻子結婚時，內心充滿遲來的幸福感。2年後女兒出生，更讓他感受到人生從未有過的喜悅，然而，成為高齡父親的同時，也讓他承受無形壓力。女兒就讀幼稚園時，在運動會上被一群年輕父親包圍的場景，讓他開始反覆思考，自己是否能成為「讓孩子感到驕傲的父親」。

這份不安，逐漸轉化為對金錢的付出。憑藉單身時期累積的存款與高收入，中村開始慷慨地為女兒花錢，才藝課程接連報名，學校選擇私立體系，並購入車站附近的新建住宅，希望用物質條件彌補年齡帶來的距離感。妻子雖隱約感到支出過快，卻因家計由丈夫全權掌控，只能將疑慮藏在心中。

轉折點出現在55歲。中村迎來退休，年收入大幅下滑，但他選擇隱瞞事實，未調整家庭支出結構。對外維持「一切無虞」的表象，對內卻不斷透支積蓄。等到60歲、女兒準備進入私立大學時，長年累積的存款和2500萬日圓（約新台幣501萬元）的退休金，在支付學費與房貸後幾乎所剩無幾，而再聘僱制度下的收入，也難以支撐既有生活水準。

面對家計全面失衡的現實，中村終於向妻子坦承財務困境。震驚與責備過後，夫妻倆開始首次真正討論家庭財務，包括出售現有住宅、搬遷至成本較低的居住選項。

專家指出，隨著生育年齡延後，孩子升學時往往正值父母收入開始走下坡的階段，若未提早規劃，教育費與老後資金同時承壓，極易導致財務斷層。問題不在於晚婚晚育本身，而是低估了可支配工作年限的縮短，並在家庭內缺乏透明溝通。中村的經歷提醒，想成為「可靠的父母」不必靠無限支出來證明，及早面對現實、與家人共享財務狀況，才是避免在孩子成長終點迎來人生失速的關鍵。

