LTN經濟通》都是為了稀土？泰柬之戰的關鍵

位於泰柬兩國邊界的一座古老寺廟，百年來引發兩國致命衝突。（法新社）

柏威夏寺 兩國爭戰百年

〔財經頻道／綜合報導〕近期，泰柬兩國百年恩怨再度升溫，邊境緊張不只讓人想起歷史地圖的遺緒，也讓原本承載龐大現金流的跨境口岸被迫降速。有專家指出，這場衝突表面看來，圍繞的是柏威夏寺這個主權象徵，但在更深層的結構下，是全球對關鍵礦物與供應鏈安全的高度敏感，正重新放大整條泰柬邊境的戰略權重。

據報導，泰柬邊境的《阿蘭亞帕貼—波貝》經濟走廊牽動物流、製造與資金流動，讓兩國無法承受戰火全面升級的代價，在稀土與供應鏈被視為戰略資產的年代，這座古寺，成了地緣現實下最容易被點燃的火花。

專家指出，柏威夏寺是位於泰國邊境一側的一座古老寺廟，百年來泰柬兩國對其歸屬權存在爭議。今年12月初，泰國與柬埔寨再次在邊境爆發激烈戰火；其中，泰軍出動F-16戰機轟炸柬方陣地，柬埔寨則以火箭還擊，此次衝突造成至少11名泰國平民和1名軍人死亡，數萬人緊急撤離。

但這場交戰並不是邊界糾紛那麼簡單，而是歷史恩怨加上資源爭奪之戰，導致東南亞的「火藥桶」又炸了。有媒體指出，這一切源自百年前，法國殖民者埋下的「地圖陷阱」。據了解，1904年法國殖民當局與暹羅（泰國舊稱）簽訂邊界條約，將柏威夏寺劃入柬埔寨，但地圖標注模糊，寺廟入口卻留在泰國一側，而周邊4.6平方公里土地爭議至今仍未解除。

專家指出，這座古寺已成了泰柬兩國民族主義的象徵，百年來爭端頻繁，其邊境存在大量「灰色地帶」，平日兩國村民放牛都可能「越境」、雙方士兵巡邏時也發生小摩擦，因而常被放大為軍事對峙，導致誤判風險極高。在2008年，柏威夏寺被列入世界遺產後，兩國爭端更是進入白熱化。

泰柬兩國出現衝突，牽涉邊境走廊背後龐大的經濟現金流。（路透）

泰柬衝突背後 一條看不見的紅線

柏威夏寺長期被視為泰柬主權衝突的象徵，但在當前的區域現實中，真正牽動邊境緊張程度、也限制衝突升級幅度的，往往是這些邊境走廊背後龐大的經濟現金流。今年5月底，泰國和柬埔寨烏汶府南元縣附近發生軍事衝突，引發了泰柬邊境持續緊張局勢，並已升級為更廣泛的邊境爭端。

當時，柬埔寨提議將爭端提交國際法院（ICJ），但泰國反對國際仲裁，更傾向於透過雙邊聯合邊界委員會（JBC）機制解決此事。對此，泰國已採取初步應對措施，包括暫時關閉邊境檢查站。此舉已對兩國跨境貿易造成影響，而過去五年（2020-2024年）兩國跨境貿易一直保持持續成長。主要邊境檢查站每年促進的貿易額近2000億泰銖。

根據泰國外貿廳統計，2024年泰柬邊境貿易額將達1755.3億泰銖。其中，出口額為1418.5億泰銖，進口額為326.8億泰銖，貿易順差為1091.6億泰銖。

目前泰柬邊境共有18個檢查站，分佈在七個府：達叻府、尖竹汶府、沙繳府、武里南府、素林府、四色菊府和烏汶府。其中包括8個常設檢查站、9個貿易便利化檢查站及1個旅遊檢查站。

目前，16個邊境檢查站仍在開放，兩個檢查站關閉，分別是位於達叻府的班門丹（貿易檢查站）和位於四色菊府的帕維漢（旅遊檢查站）。據外貿部稱，這些關閉措施尚未對整體貿易造成影響。

然而，截至2024年，排名前三的貿易檢查站是：亞蘭海關大樓（沙繳）約1107.2 億泰銖、佔貿易總額63.4%，空艾海關大樓（達叻府）約292.9億泰銖、約佔16.8%，尖竹汶府海關大樓 （Chanthaburi） 約266.2億泰銖、約佔15.3%。

如果這三個邊境口岸關閉，泰國與柬埔寨的邊境貿易將有超過95.5%受到影響。若將素林府的宗宗口岸（貿易額為60.8億泰銖，佔3.5%）和四色菊府的宗沙岩口岸（貿易額為18.2億泰銖，佔1.0%）也計算在內，貿易總額將達到1745.3億泰銖。

專家指出，如果封鎖持續3個月，當地小型跨境企業和貿易市場將陷入停滯，如果封鎖延長至3至12個月，投資者對該地區的信心可能會受到嚴重打擊。泰國經濟顧問估計，如果所有邊境口岸都完全關閉，泰國的經濟損失每月可能達到100億泰銖。

阿蘭亞帕貼—波貝的經濟商業活動，為泰柬兩國財政動脈之一。（法新社）

泰柬衝突升級關鍵 背後的「口岸現金流」

阿蘭亞帕貼（Aranyaprathet）—波貝（Poipet）是泰國與柬埔寨兩國之間，最大也最繁忙、也不能斷的陸路口岸之一，有「南部經濟走廊」（SEC）之稱。專家指出，阿蘭亞帕貼位於泰國沙繳府，波貝則位於柬埔寨班迭棉吉省，這裡並不是象徵性的口岸，而是每天都在產生現金流、就業與地方財政的「動脈」。

報告指出，這裡商業流通包括工業品、建材、農產品，以及成衣與加工品的跨境物流，還有勞工移動，最關鍵的是現金密集型服務業。

分析師指出，阿蘭亞帕貼—波貝位在大湄公河次區域（GMS）的經濟骨架上，把曼谷的製造與分銷能力，透過柬埔寨連到金邊，並延伸至越南胡志明市的市場與港口腹地。多份區域發展研究都把這段視為跨境走廊的重要節點，目的就是用道路、口岸便利化、城市與產業帶，把「過境」升級成「產業鏈」。

簡單來說，這裡聚集了通關效率、灰色、白色經濟、跨境勞動力與消費回流。一旦口岸收緊，衝擊會從卡車排隊迅速擴散到工廠排班、商店現金流與地方財政。

只要這個口岸出問題，不僅泰國出口商成本立刻上升，柬埔寨工廠、SEZ、勞工收入立刻受衝擊，而外資對「邊境穩定性」的信心下降。這也是為什麼泰柬雙方即使軍事緊張，仍會極力避免讓這個口岸長期癱瘓。

針對柏威夏寺周邊是否蘊含礦產潛力，市場上不乏各種揣測與傳聞。（崛起自社群平台）

稀土傳言四起，邊境風險先被放大

專家指出，邊境走廊決定貨怎麼走，而稀土等關鍵礦物，則正在改變未來十年高附加價值產業的佈局方向。也正因如此，任何涉及邊境主權與通道控制的爭議，在當前國際環境下都被高度敏感化。

中媒指出，柏威夏寺週邊地層蘊含重稀土元素釹、鏑，其含量高得嚇人，是在2018年時，由一家澳洲礦業公司勘探時意外發現。未經證實的傳言指出，光這一塊金屬礦的價值，就抵得上柬埔寨15年的GDP總和。

中媒自行估算，由於這裡的稀土埋藏淺，每噸開採成本只要3800美元，約比中國境內低了許多，預計全開採的利益價值約6000億美元，加上鏑是造導彈制導系統、隱身戰機塗層的關鍵材料，泰國有據以力爭的理由。

分析師表示，針對柏威夏寺周邊是否蘊含礦產潛力，市場上不乏各種揣測與傳聞，但至今尚未出現經國際標準認證的探明儲量數據。真正可以確認的，是重稀土在全球供應鏈中的戰略地位，已讓邊境穩定性成為各國不可忽視的風險變數。

泰國在稀土產業鏈中更具代表性的優勢，體現在中下游製造與加工能力。（彭博）

稀土戰爭中的東南亞新貴



如果說歷史爭議是導火線，那麼稀土等關鍵礦物在全球供應鏈中的戰略化，則是放大邊境風險感知的加速器。專家指出，近年市場與部分媒體對柏威夏寺周邊地質潛力出現各種揣測，儘管至今尚未出現經國際標準驗證的探明數據，但這類敘事本身，已足以讓相關邊境議題在地緣政治框架下被高度敏感化。

根據美國地質調查局（USGS）2024年資料，泰國已被列入全球主要稀土生產國之列，年產量約為1萬3000噸，年增幅度在主要生產國中顯得相對突出。

從地理分布來看，泰國稀土資源主要集中於東北部地區，涵蓋呵叻府與武里南府一帶。相關礦床富含多種稀土元素（REE），包括釹（Nd）、鐠（Pr）、鏑（Dy）與釔（Y）等，這些材料廣泛應用於電動車馬達、風力渦輪機、電子元件、通訊設備與航太系統，是現代高科技產業不可或缺的基礎。

除礦端之外，泰國在稀土產業鏈中更具代表性的優勢，體現在中下游製造與加工能力。其位於呵叻府的 Neo Magnequench 永磁體工廠，長期為全球電動車與電子產業供應關鍵磁性材料，使泰國不僅參與原料供應，也直接嵌入高附加價值環節。

報導指出，泰國位於呵叻府的Neo Magnequench 工廠，為全球電動車和電子產業生產永磁體，該設施也成為區域稀土供應鏈中的關鍵環節。中國比亞迪等跨國公司在此投資4.86億美元建設電動車製造廠，此舉動進一步凸顯了泰國作為「東協稀土供應鏈中心」的崛起。

專家指出，泰國在短短幾年內超過了幾個歐洲和亞洲國家，成為世界上增長最快的稀土生產國。在中美稀土與科技競逐持續升溫的背景下，愈來愈多國家尋求分散供應風險，泰國成為最具戰略意義的樞紐之一，主要原因有三個，包括連接中國、寮國、馬來西亞三國的主要貿易路線和資源走廊，以及電動車樞紐政策與成為稀土加工中心的未來戰略地位。

分析師認為，在關鍵礦物被高度戰略化的年代，「是否存在潛力」本身，就足以放大邊境議題的政治與經濟想像空間，並重新定價區域穩定性在全球供應鏈中的重要性。

