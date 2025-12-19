加油族注意！下週油價又要大降 估降0.2或0.3元

下周油價估降0.2到0.3元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族可以再等等!受到國際油價走跌影響，下週國內汽油、柴油價格有望調降0.2到0.3元。發油量最大的95汽油有機會每公升降至28元。

國際油價因俄烏和平協議渴望有實質進展而下跌，中油累算至12月18日的調價指標7D3B週均價為60.47美元，較上週下跌2.08美元；本週新臺幣兌美元匯率為31.474元，較上週貶值0.255元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.3元，柴油調降0.3元。但中油根據平穩措施調整，實際汽油可能調降0.2到0.3元、柴油調降0.2到0.3元。

若按照預估幅度，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.5或26.6元、95無鉛汽油每公升28或28.1元、98無鉛汽油每公升30或30.1元、超級柴油每公升24.9或25元。最終實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

