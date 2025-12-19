央行看明年經濟五大變數 AI泡沫化風險列首位

央行看明年經濟有五大變數 AI泡沫化風險列首位（陳梅英翻攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨日雖然上修今年經濟成長率7.31%，創15年新高、預估明年3.67％也是國內主要機構中最樂觀者，不過央行在最新報告列舉全球以及台灣經濟面臨的5大不確定性，其中，AI泡沫化風險列居首位。國際機構S&P Global在最新預測中下修明年全球經濟成長率至2.69%，也指出AI產業發展、美國高關稅及中國產能過剩為影響經濟展望三大重要變數。

央行指出，生成式AI熱潮推升算力需求，主要雲端服務商（CSP）擴大資本支出投資AI 基礎建設，惟AI 終端應用及商業模式尚未成熟，若未來經濟效益不及預期，龐大之 AI 投資恐有泡沫化風險，可能導致資產價格下跌，負面財富效果將削弱全球需求、衝擊全球金融穩定。且若未來AI應用無法創造足夠獲利，CSP廠商將下修資本支出規模，可能影響台灣半導體與伺服器供應鏈出貨。

第二大不確定性為美國貿易政策發展及其影響。美國高關稅對全球經濟成長之抑制效果逐漸顯現，而其關稅政策仍面臨國內適法性疑慮，若未來美國聯邦最高法院裁定違憲或越權，美國當局政策措施調整及其影響仍具不確定性。對台灣而言，美國232條款針對半導體與資通訊等產業的調查結果，可能衝擊全球相關供應鏈的生產與投資佈局。

第三大不確定則在主要央行貨幣政策調整路徑分歧。央行說，美國通膨率仍高，但勞動市場下行風險上升，明年聯準會（Fed） 降息路徑仍具不確定性；日本央行（BoJ ）傾向升息；歐元區通膨趨穩，經濟溫和擴張，預期ECB 結束降息週期；中國人民銀行維持寬鬆貨幣政策，支撐低迷的國內經濟。主要國家貨幣政策分歧，牽動未來國際資金流向，影響全球股匯債市穩定。

第四大不確定性為中國大陸內需疲弱與產能過剩問題。央行指出，中國大陸消費信心疲弱，且房市持續低迷，削弱寬鬆貨幣政策之傳遞效果；政府加碼財政擴張力道，惟對實體經濟之提振成效仍待驗證。此外，中國產能過剩問題嚴峻，產業內捲式低價競爭壓縮獲利空間，不利經濟結構轉型；若其持續向外輸出過剩產品，恐衝擊他國相關產業，進而激化全球貿易摩擦與保護主義風險，也可能拖累台灣傳統產業出口與復甦力道、時程。

最後則是地緣政治風險。央行表示，當前全球地緣政治風險仍存，包括俄烏談判之內容與進展、中日緊張局勢、美國對委內瑞拉行動等，不確定性升高恐制約投資意願，為全球經濟與通膨前景增添變數。

央行並引述S&P Global 12月15日最新預測。S&P Global估今年全球經濟成長率2.82%，明年降至2.69%，全球經濟成長仍具韌性。但AI 產業發展、美國高關稅及中國大陸產能過剩為影響經濟展望三大重要變數，預期將對各國造成不同程度影響；其中美國受 AI 投資支撐、南韓因低基期，明年成長率將高於今年，中國等經濟體成長率多低於今年。

