焦點股》光寶科：大盤回溫 買盤青睞股價上漲

光寶科持續推進高壓直流與系統級解決方案，400V高壓電源產品已於第四季開始小量送樣。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）看好AI伺服器平台持續升級，高階電源與相關解決方案將持續助攻公司營運成長，今日隨著大盤回溫，光寶科在買盤加持下，截至上午11時3分暫報159元，漲幅2.58%，成交量6432張。

光寶科指出，公司第三季AI相關產品營收占比已超過20%，在AI產品當中，高階電源與電池備援電源（BPU）等產品的營收貢獻占比已接近四成。預期第四季業績動能主要來自雲端（Cloud）與人工智慧物聯網（AIoT）應用，核心事業可望維持年對年、季對季的雙重成長，2026年AI訂單帶來的助益將進一步放大。

在產品佈局方面，光寶科持續推進高壓直流與系統級解決方案。400V高壓電源產品已於第四季開始小量送樣，預計明年進入量產；800V高壓直流（HVDC）架構則配合新一代平台規劃，預計2027年量產。散熱產品方面，企業級冷卻液分配單元（CDU）已進入樣產階段，明年第一季開始出貨，液冷解決方案將依客戶瓦特數需求，提供液對氣與液對液等不同架構。

在產能與資本支出方面，光寶科指出，目前AI電源相關產能已全數被客戶包下，訂單能見度達18個月。為因應需求，公司同步於越南、美國德州及高雄擴產，董事會並通過對越南子公司增資2億美元。公司預期2026年整體產能將較目前放大至2.5倍，明年資本支出規模至少70億元，年增約25%，以持續強化全球供應能力。

