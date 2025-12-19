1.4萬退休金只是說法！當子女翻開母親存摺嚇傻 裝窮竟是「這原因」

子女以為母親只靠1.4萬退休金清儉過日，沒料到竟然每月有6萬副業收入，瞬間驚呆。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕當年邁的父母說「靠退休金過著簡樸的生活」時，子女往往會相信，並擔心父母經濟拮据。但現實中，部分父母除了退休金之外，其實還有其他的收入來源，但他們選擇隱瞞，背後原因竟是不想被追問、想按照自己的步調生活等心理因素。

日媒報導，一名住在東京的上班族高山大輔（化名，50歲），原以為77歲的母親弘子（化名）只靠每月7萬日圓（約新台幣1.4萬元）的年金生活清苦，因此一直精打細算、幾乎不敢花錢，沒想到真相卻完全不是那麼一回事。

據報導，高山大輔的父親過世後，母親多次在電話裡說「年金剛好夠用」、「哪還談得上享受」，衣服穿了好幾年也捨不得換，買菜一定等特價。這些話聽久了，大輔心裡也開始盤算，是不是該多給母親一點經濟支援。

直到有一天他回老家，注意到母親的手機不斷跳出行動支付的通知。那個平常說「搞不懂這些新科技」的媽媽，操作起來卻相當熟練，更讓他意外的是，螢幕上顯示了一個家計簿App。在他的追問下，母親終於同意一起對帳。

結果一看，帳本裡每個月固定入帳約20多萬日圓（約新台幣4萬元），家計簿上還清楚標註著「房租」、「副收入」等項目，加起來每月接近30萬日圓（約新台幣6萬元），這讓大輔當場說不出話來。

原來，母親一直有兩筆穩定收入。一是父親生前購入、後來繼承下來的一間小套房，每月帶來約20萬日圓的租金；二是她多年來的興趣「手作小物」，透過網路販售，每個月也能有幾萬日圓進帳。其實媽媽的收入加上年金，生活過得很寬裕。

對此，母親有些不好意思地說，「對不起，一直瞞著你」。這句話，讓50歲的兒子瞬間愣住了。母親笑著解釋，並不是刻意欺騙孩子，只是不想被過度關心、也不想被干涉怎麼用錢。講自己只有年金，反而比較不會被問東問西，也不用被擔心。

母親坦言，在「看起來很節省」與「實際過得安心」之間，她選擇了前者，讓生活更自在。對大輔來說，這次發現既震驚又複雜。他才意識到，父母口中的「過得很省」，有時並不是求救訊號，而是一種選擇、一種不想被打擾的生活方式。

專家指出，父母真實的生活狀態，並非僅從表面的收入就能看出來。這個真實的例子，不僅是因為父母不想讓孩子擔心，其背後還包含不想被追問、想按照自己的步調生活等心理因素。

