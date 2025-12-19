焦點股》定穎：投信作帳最後衝刺 早盤急拉逼近漲停

定穎看好明年營運走強。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠定穎投控（3715）為因應客戶AI新訂單，進行擴產，該公司辦理現金增資，現增價每股105元，預計募集6.195億元，定穎今日股價隨著盤勢反彈再度帶量攻擊，早盤一度大漲近9%，逼近漲停，定穎因轉投資子公司超穎已拿下AI大單，為明年營運增添動能。

截至9:55分左右，定穎股價上漲6.22%，暫報119.5元，成交量逾2.54萬張，超越昨日全天成交量7269張。

投信自11月12日起積極買進，截至昨日為止投信已買超1.26萬張，一度激勵定穎股價衝到130.5元，有望成為投信季底作帳標的。

法人指出，超穎加速投資建設AI算力高階PCB相關產能，超穎轉投資的泰國廠成為定穎未來營運成長主要動能，泰國廠今年已開始進入量產，產能利用率逐步提升，泰國廠明年AI與網通產品出貨可逐季上揚，有助未來獲利表現。

定穎表示，泰國高階PCB新產品主要用於AI伺服器及AI相關產品（GPU、ASIC、Switch），預計在明年逐步提升產量，按照目前客戶的需求，明年AI相關產品占總體營收比重預計可達20%。

