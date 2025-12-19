為H200鋪路 路透：美國已啟動輝達對中出售AI晶片的審查

知情人士表示，川普政府已啟動輝達對中出售AI晶片的審查。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕5名知情人士表示，美國總統川普（Donald Trump）的政府已啟動一項審查，這可能會推動輝達（NVIDIA）第2強大的AI晶片首次向中國出貨，進而兌現川普允許這項備受爭議銷售的承諾。

《路透》報導，川普本（12）月表示，他將允許輝達的H200晶片出口至中國，美國政府將從中抽成25％的費用，此舉將減少中企對於本土晶片的需求，進一步鞏固美國對中國晶片製造商的領先地位。

此舉引發美國各政治派別對中鷹派的猛烈抨擊，他們擔心這些晶片將大大增強北京的軍事實力，並削弱美國在AI領域的優勢。但美國何時會批准這類銷售，以及北京是否會允與中企購買輝達晶片仍是一個問號。

《路透》日前報導稱，輝達正在考慮增加H200的產量，在這之前，來自中國的初步訂單超越了目前的產能，H200是旗艦晶片Blackwell的前一代產品。

知情人士稱，負責監管出口政策的美國商務部已將晶片出口許可證申請送交國務院、能源部和國防部進行審查。根據出口管制條例，這些機構有30天的時間進行評估，如果各單位官員意見不一致，最終決定權則將交由川普。

針對審查，白宮發言人並沒有多做評論，僅表示，川普政府正致力於確保美國科技體系的主導地位的同時不會損害國家安全。

雖然H200晶片在許多AI任務上的處理速度輸給Blackwell晶片，但在業界仍被廣泛採用，而且從未被允許在中國銷售。川普先前曾為銷售Blackwell的「閹割版」晶片打開大門，但隨後放棄了這項計劃，轉而批准銷售H200晶片。

在白宮AI沙皇薩克斯（David Sacks）的帶領下，川普政府的幾位成員現在認為，向中國運送先進的AI晶片能阻擋華為等中國競爭對手發展出足以追趕輝達和超微（AMD）的先進晶片設計。

此舉與川普首個總統任期的做法截然不同，川普當時透過限制中國獲取美國技術引起國際社會的關注，他聲稱，北京竊取美國的智慧財產權，並利用商業技術來強化自身軍事實力，但北京否認了這些指控。

