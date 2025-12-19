UNIQLO年末祭、新年祭怎麼買？日雜造型師推薦5款高CP值單品

UNIQLO是日本代表性的全球時尚品牌。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，而日本UNIQLO每年年底舉辦的促銷活動「年末祭」，以及年初的「新年祭」，是吸引不少粉絲的搶購戰場，有鑑於與其到現場才臨時決定，不如事先鎖定想買的商品再出手，日本女性雜誌近期就找來了造型師，替消費者嚴選相關推薦單品。

日本女性雜誌《女子SPA!》報導，1979年出生的造型師大日方理子曾於《Ray》等女性雜誌及電視擔任造型師，擅長融合當下流行的優雅與休閒風格，針對本次的UNIQLO「年末祭」（2025年12月19～31日），以及「新年祭」（2026年1月1～8日），她列出了5款推薦單品。

首先是保暖必備的HEATTECH毛絨休閒長褲，該款商品售價在年末祭期間，從3990日圓（約820元新台幣）下調至2990日圓（約615元新台幣）。大日方理子建議，目前有些尺寸已經缺貨，建議一旦找到自己的尺寸就建議立即購入。該款商品的毛絨厚實又保暖，她原本是買來當冬季露營褲，但因為穿起來舒適，平常也常穿，搭配運動鞋也沒問題，今年也推薦把褲管塞進厚底短靴裡穿，整體造型會顯得更可愛。

HEATTECH毛絨休閒長褲。（圖擷取自UNIQLO官網）

再來是繭型牛仔褲， 該款商品售價在年末祭期間，從4990日圓（約1026元新台幣）下調至3990日圓。大日方理子指出，繭型牛仔褲能巧妙修飾小腹、大腿與臀部，是繭型牛仔褲的魅力所在，高腰設計讓穿起來更顯腿長，而且還有短版可選，非常實用。上衣選擇髖骨附近的針織衫或運動衫即可搭出平衡感。

繭型牛仔褲。（圖擷取自UNIQLO官網）

另外還有舒膚圓領針織衫，目前價格為2990日圓，儘管是看似普通的針織衫，但寬鬆版型、短版是時下流行的剪裁，雖然是短版但不會露腹，非常好穿，也推薦與襯衫疊搭，打造層次感。

舒膚圓領針織衫。（圖擷取自UNIQLO官網）

HEATTECH極暖喀什米爾混紡圓領/U領T恤也上榜，現在售價都是2290日圓（約471元新台幣），不過U領款在2026年1月才會上市。大日方理子說，她最推薦的是圓領款，去年試穿過輕盈又保暖、柔軟舒適。今年終於成功補貨，也強力推薦給朋友。該款衣物採短版設計、雖然材質略微透光，但比一般 HEATTECH 更不像內衣，單穿也沒有違和感，室內溫度較高時，還能直接脫掉外衣調節體溫，這點真的很實用。

HEATTECH極暖喀什米爾混紡圓領T恤。（圖擷取自UNIQLO官網）

最後，是UNIQLO與Jil Sander聯名+J系列復刻版，雖然不屬於年末祭檔期，該款商品將於2026年1月1日開賣。這是因為＋J系列在 2009 年首次推出時，曾引發開店前大排長龍的盛況，話題性十足。而這次的復刻版，則重現當年最受歡迎的2款外套與1款襯衫。

大日方理子透露，她對男款Hybrid羽絨外套 MA-1 外套特別感興趣，若搭配裙裝應該會非常好看，過去她因為覺得 MA-1 風格太過硬派而沒有嘗試，但現在年紀與氣場都不同了，反而覺得「現在的自己」應該能駕馭。

男款Hybrid羽絨外套 MA-1。（圖擷取自UNIQLO官網）

