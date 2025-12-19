日本升息倒數計時中！CPI已連續44個月高於央行目標

日本通膨率已連續44個月高於央行的2％目標。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（19日）公佈的數據顯示，日本通膨率已連續44個月高於日本央行（BOJ，日銀）的2％目標，進一步強化了日銀即將升息的前景。

綜合外媒報導，日本總務省統計局公佈的數據顯示，11月消費者物價指數（CPI）年增2.9％，相較於10月的3％略為放緩，不過仍處於2％目標之上；排除新鮮食品的核心通膨為3％，與10月持平；排除新鮮食品和能源價格的核心–核心通膨則從3.1％小幅降至3％。

這一結果強化了市場預期，認為日銀將在今（19）日結束為期2天的政策會議後升息1碼（0.25個百分點），把利率從0.5％上調至0.75％。這將使日本的政策利率達到近30年來的最高。

日銀在去年結束長達數十年的寬鬆，並在今年1月將短期利率提高至0.5％，但在那之後一直沒有收緊貨幣政策。由於食品價格居高不下，日本通膨率持續高於2％目標，愈來愈多日銀理事會成員表態準備支持升息。

日銀升息可能有效抑制通膨，使其更接近央行目標，但日銀也必須謹慎行事，因為升息可能會進一步削弱原本就已疲軟的日本經濟。日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）上任後各界也更加關注日銀的升息前景，高市長期以來支持寬鬆貨幣政策，並對日銀的升息措施持批評態度。

