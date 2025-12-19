黃金失寵下跌了！「1原因」讓抗通膨魅力降溫 最新目標價曝光

黃金價格週四（18日）小幅下滑。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週四（18日）小幅下滑，市場消化美國通膨數據低於預期的影響，削弱黃金作為抗通膨資產的吸引力；不過，美國11月失業率上升，仍為金價提供一定支撐，限制跌幅擴大。不過專家仍看好黃金整體趨勢，將黃金的上行目標價設定為每盎司4515.63美元，並稱5000美元也是一個合理的目標價位。

黃金現貨價格下跌 0.2%，報每盎司 4330.39 美元，曾在 10 月 20 日漲到 每盎司4381.21 美元的歷史新高。

2 月交割的美國黃金期貨下跌 0.2%，報每盎司 4364.5 美元。

City Index 與 FOREX.com 市場分析師拉札克扎達（Fawad Razaqzada）表示：「如今通膨顯然下滑速度快於預期，這在某種程度上降低了購買通膨保險的吸引力。黃金一直是重要的抗通膨工具，因此在消費者物價指數（CPI）公布後出現走弱，其實是合理的反應。」

數據顯示，美國11月消費者物價指數（CPI）年增率為2.7%，不及路透調查經濟學家預估的3.1%。在數據公布後，聯邦基金利率期貨市場認為，聯準會（Fed）於1月會議上降息的機率略有上升。

拉札克扎達補充指出：「值得注意的是，過去幾年金價大幅上漲的其中一個原因，正是高通膨侵蝕法定貨幣的價值。」

Zaner Metals 副總裁暨資深貴金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示：「黃金的整體趨勢依然非常正向，市場預期最終將出現向上的突破。我設定的上行目標為每盎司4515.63美元，而5000美元也是一個合理的目標價位。」

現貨白銀下跌1.5%，報每盎司65.3美元，從前一交易日創下的66.88美元歷史新高回落。今年以來，白銀在投資需求與供應缺口疑慮的推動下，年初至今累計上漲126%，表現優於黃金。

鉑金上漲1.2%，報每盎司1922.05美元，創下逾17年新高；鈀金則上漲3.7%，報每盎司1708.72美元，為近3年高點。

德國商業銀行（Commerzbank）在報告中指出：「貴金屬這波漲勢已從白銀擴散至鉑金，鉑金價格正受到來自中國的強勁需求支撐。」

