Nike財報超標也沒用！盤後股價重挫逾10％ 中國銷售不振成最大壓力

Nike週四（18日）公佈財報，在中國經濟持續疲軟下，大中華地區的收入重挫17％。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕運動大廠Nike週四（18日）公佈最新財報，儘管單季營收、獲利皆超過預期，加上北美市場表現強勁，但由於中國市場不振，以及Nike因關稅上漲而受到的持續打擊，公佈完財報後，Nike在盤後交易暴跌超過10％。

《CNBC》報導，Nike公佈2026會計年度第2季業績報告，營收124.3億美元（約新台幣3925.39億元），高於分析師預期的122.2億美元（約新台幣3859.07億元）；每股盈餘0.53美元，高於預期的0.38美元。Nike也受到了關稅上調的影響，毛利率降了3個百分點，庫存降了3％。

請繼續往下閱讀...

Nike表示，品牌在北美的銷售成長9％，達到56.3億美元（約新台幣1777.95億元）。但是由於中國經濟持續疲軟，大中華地區的收入重挫17％，來到14.2億美元（約新台幣448.43億元）。另外，Nike本季批發收入成長8％，達75億美元（約新台幣2368.5億元）；直接銷售則降8％，來到46億美元（約新台幣1452.68億元）。

Nike正處於轉型，在實施相關策略1年多的時間裡，Nike專注於恢復成長和市佔、清理舊庫存以及投資於批發關係。

執行長希爾（Elliott Hill）指出，2026會計年度，Nike將繼續採取行動，調整經典產品業務規模、重塑Nike數位體驗、豐富產品組合、加深與消費者的聯繫、強化合作夥伴關係，並重新組織團隊和管理階層。希爾認為，目前品牌正處於復甦的中期階段，距離發揮全部的潛力「還差得很遠」。

希爾也提到，Nike在中國市場的改善「並沒有達到公司需要的水位或速度」，無法推動更廣泛的變革。但希爾同時表示，中國仍是Nike最具潛力的長期成長機會之一。

展望未來，Nike預計Q3營收將出現個位數百分比的下滑，北美市場將達到溫和成長。Nike預估毛利率將降1.75至2.25個百分點，其中包括關稅造成的3.15個百分點損失。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法