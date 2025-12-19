美債最新報告出爐！中國出手大幅拋售 持有量創2008年來新低

美國財政部週四（18日）公佈了最新的國際資本流動報告（TIC），顯示10月外國投資人對美國公債的持有量約9.242 兆美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部週四（18日）公佈了最新的國際資本流動報告（TIC），數據顯示，儘管包含日本、英國在內的一些國家增持了美國政府債務，但外國投資人在10月持有的美債，整體仍是出現減少趨勢，連續2個月下跌。以國家地區來看，日本仍是最大海外美債持有國，中國持有總額則創下2008年以來的最低紀錄。

根據美國財政部公布的數據，10月外國投資人對美國公債的持有量約9.242 兆美元，略低於 9 月的 9.248 兆美元。

日本仍是最大海外美債持有國，在10月增持了107億美元，總額來到1.2兆美元，已連續10個月增持美國公債，觸及2022年7月以來最高水準。英國在10月增持了132億美元美國公債，總額來到8779億美元，為第2大海外美債持有國。

至於中國10月則是減持118億美元，總額至6887億美元，為第3大持有國，持有總額創下2008年以來的最低紀錄；值得注意的是，長期被視為中國海外持債指標的比利時，則增持16億美元至4684億美元，至第4大持有國。

加拿大則大幅減持567億美元，至4191億美元，下滑至第5大持有國。加拿大今年以來對美債是「大買大賣」，每月波動超過500億美元已成為常態。

台灣部分，則是在10月減持31億美元，總額來到3095億美元，為第10大海外美債持有國。

分析人士指出，外國投資人在10月持有的美債出現減少，是受美國史上持續最長的聯邦政府停擺影響，導致市場情緒惡化。

