美國再祭能源制裁？原油供應恐收緊 國際油價止跌回升

〔財經頻道／綜合報導〕投資人評估美國是否進一步對俄羅斯祭出制裁，以及封鎖委內瑞拉油輪所帶來的供應風險之際，國際油價週四（18日）小幅收高。

美國西德州中級原油期貨上漲21美分，漲幅0.4%，收在每桶56.15美元。

布蘭特原油期貨收盤上漲14美分，漲幅0.2%，報每桶59.82美元。

BOK Financial交易資深副總裁基斯勒（Dennis Kissler）表示：「原油期貨正試圖從封鎖委內瑞拉石油出口的措施中尋找支撐。如果封鎖持續，當地原油恐因無處可運而被迫停產。」

美國總統川普週四表示，在本週末美國與俄羅斯官員會晤前，他認為終結烏克蘭戰爭的談判「正接近某種成果」。

彭博社週三引述知情人士報導，若莫斯科不同意與烏克蘭達成和平協議，美國正準備對俄羅斯能源產業實施新一輪制裁。不過，一名白宮官員向路透表示，川普尚未就對俄制裁作出任何決定。

基斯勒指出：「如果俄烏之間未能達成和平協議，針對俄羅斯的攻擊行動可能升級，供應將迅速收緊；再加上對委內瑞拉石油的封鎖，當前油價很可能被低估。」

荷蘭國際集團（ING）分析師在報告中指出，若進一步針對俄羅斯石油採取行動，對市場供應所構成的風險，恐將大於川普本週二宣布封鎖受制裁委內瑞拉油輪進出港口的影響。

ING表示，封鎖措施可能影響委內瑞拉每日約60萬桶的原油出口，其中多數流向中國；但每日約16萬桶輸往美國的出口，預料仍將持續。在美國政府先前授權下，雪佛龍（Chevron）所包租的油輪仍持續將委內瑞拉原油運往美國。

目前尚不清楚美國將如何執行封鎖行動。美國海岸巡防隊上週罕見扣押一艘委內瑞拉油輪，消息人士指出，美方正準備採取更多類似的攔截行動。

