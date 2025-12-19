金價還沒瘋完、「這金屬」先暴衝！日媒曝 : 家裡的湯匙都可能是黑馬

白銀已用更劇烈的漲勢，搶先替貴金屬行情打了前鋒。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據日本市場數據顯示，黃金每公克零售價在過去一年約上漲1.6倍，但白銀的漲幅更是驚人，同期零售價已翻了2.2倍。日本專家提醒，現在正是檢視家中「被忽略資產」的好時機。

隨著銀價飆升，日本各地貴金屬回收通路明顯感受到變化。回收業者表示，最近因為大掃除、斷捨離而送來鑑定的物品中，銀製餐具、湯匙、筷子、盤子等數量大增，許多民眾才發現，家中看似普通的日用品，其實正搭上白銀行情。

日媒指出，像是表面看似金色的飾品，不一定只是鍍金，有可能本體是白銀；簡單的方法是用磁鐵測試，如果不會被吸住，材質就有可能是銀，當然也可能是黃銅，不過建議交由專業人士鑑定）。

對於白銀為何表現優於黃金；美媒指出，白銀於11月被美國地質調查局列入關鍵礦產清單，表明其對美國經濟至關重要，並面臨供應鏈中斷的風險。此外，美國可能對白銀徵收關稅，數據也顯示，在全球白銀交易中心倫敦，白銀供應在2025年初就已經枯竭，這些原因是推動白銀今年漲幅超過黃金的原因。

另據《路透》報導，高盛（Goldman Sachs）最新指出，在其基本情境假設下，金價到2026年12月有望再上漲約14%，來到每盎司4900 美元；若私人投資人進一步加大資產配置分散、提高黃金比重，金價仍存在明顯上行風險。

