TikTok正式簽協議！成立新合資公司 轉移美國業務

TikTok正式簽署協議，出售超過80％的美國資產，成立新合資公司，轉移美國業務。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕短影音平台TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）週四（18日）向員工表示，中國母公司字節跳動（ByteDance）已與3家主要投資人簽署協議，出售超過80％的美國資產，成立新的合資企業，將公司在美國的業務全數轉移到新的合資企業。

綜合外媒報導，周受資在內部備忘錄中表示，字節跳動已與甲骨文（Oracle）、銀湖資本（Silver Lake）和MGX簽署具有約束力的協議，成立了TikTok USDS合資公司。這項交易預計在1月22日完成，將結束多年來因國安問題迫使字節跳動剝離美國業務的行動。

這家合資公司將由新投資人財團持有50％，其中甲骨文、銀湖資本和MGX各持股15％。字節跳動部份現有投資人有關的公司將持有30.1％的股份，字節跳動則保留19.9%的股份。

根據最高法院在今年1月的判決，總部位於中國的字節跳動必須分拆TikTok美國業務，否則將面臨在美國被封鎖的局面。美國總統川普（Donald Trump）在9月簽署行政命令，批准一項擬議協議，使TikTok能夠繼續在美國營運，而週四公開的交易細節與9月的協議一致。

周受資表示，新的TikTok合資企業主要股權將掌握在美國投資人手中，由一個7名成員組成、以美國人為主的新董事會管理，並受到保護美國人資料和國家安全的條款約束。周受資稱，新的實體將負責保護美國用戶資料，確保核心演算法、內容審查和軟體保障，合資企業也將擁有「獨家權利和權限」，確保美國用戶內容、軟體和資料安全。

備忘錄指出，除了作為投資人以外，甲骨文也將擔任可信賴的安全合作夥伴，負責審計和檢驗TikTok是否遵守雙方商定的國家安全條款。敏感的美國資料將儲存在甲骨文位於美國的雲端運算資料中心。

