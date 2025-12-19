自由電子報
台灣穩坐前10大美債持有國！最新排名、金額一次看

2025/12/19 09:51

前10大持有美國公債的國家地區，台灣上榜。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部週四（18日）公布數據顯示，2025年10月外國持有的美國公債總額為約9.242兆美元，略低於9月的 9.248 兆美元。。日本仍是美國以外的最大美債持有者，10月持有量較9月增加107億美元，至1.2兆美元，另外台灣10月持有美債規模約3095億美元，較9月減持31億美元，仍維持第10大海外美債持有國的地位。

根據數據，2025年10月持有美國公債前5名的國家地區依序為：日本（1.2兆美元）、英國（8779億美元）、中國（6887億美元）、比利時（4664億美元）、加拿大（4191億美元）。

6至10名則為盧森堡（4190億美元）、開曼群島（4185億美元）、法國（3902億美元）、愛爾蘭（3404億美元）、台灣（3095億美元）。

其他11名至15名國家地區則為，瑞士（3023億美元）、新加坡（2737億美元）、香港（2512億美元）、挪威（1937億美元）、印度（1907億美元）。

