美股收盤》科技股回神！美光飆逾10％ 台積電ADR漲近3％

〔即時新聞／綜合報導〕週四華爾街主要股指收高，通膨報告提振市場對美國聯準（Fed）降息的預期，而晶片製造商美光科技的強勁業績預測，則顯示人工智慧需求旺盛。道瓊工業指數上漲65.88點，漲幅0.14%，標普500指數上漲0.79%，結束連4黑，那斯達克指數上漲1.38%，費城半導體指數勁揚2.51%，台積電ADR上漲2.79%，收在284.68美元。

綜合外媒報導，美國11月消費者物價指數報告（自上月美國政府停擺結束以來的首份報告）延遲發布，根據美國勞工統計局的數據，總體年通膨率為2.7%，低於經濟學家先前預測的3.1%。剔除食品和能源價格的核心CPI的12個月通膨率為2.6%，也低於預測的3%。上週的美國失業救濟申請人數報告顯示，新增人數下降，扭轉前一週的激增趨勢，顯示12月份勞動力市場狀況保持穩定。

根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，市場認為聯準會3月採取鴿派政策的可能性為58%。

週四美光科技表現突出，股價飆升約10%，這家半導體公司發布了強勁的季度營收預測，其股價上漲也提振近期表現疲軟的人工智慧板塊，輝達上漲1.87%，博通上漲1.18%，AMD漲1.49%，其他大型股特斯拉大漲3.45%，蘋果漲0.13%，微軟漲1.65%。

道瓊工業指數上漲65.88點或0.14%，收報47951.85點。

標普500指數上漲53.33點或0.79%，收在6774.76點。

那斯達克指數上漲313.04點或1.38%，收23,006.36點。

費城半導體指數上漲168.32點或2.51%，收6863.63點。

