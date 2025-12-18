美國11月CPI遠低於市場預估 Fed明年降息預期升高

美國11月消費者物價指數（CPI）年增2.7%，核心CPI年增2.6%，都低於市場預期。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國最新通膨數據出爐！美國勞工部統計局（BLS）18日公布，11月消費者物價指數（CPI）年增2.7%，核心CPI年增2.6%，分別低於市場預估的3.1%和3%，這讓投資人燃起希望，認為通膨壓力可能已經降溫，美國貨幣政策的放寬幅度可能會超過華爾街的預期。18日美股期指大漲。

這是今年11月以來BLS公布的首份通膨數據，因截至11月13日美國政府才結束長達43天的停擺，BLS也因此無法提供CPI的月度比較。而美國9月CPI和核心CPI年增率均為3%。

請繼續往下閱讀...

BLS在16日公布因政府停擺而延後發布的就業數據顯示，美國11月非農就業人數增加6.4萬人，略優於市場預期，但失業率同步升至4.6%，創2021年以來新高，顯示就業市場呈現成長乏力。

LPL Financial首席經濟學家羅奇（Jeffrey Roach）表示：「通膨仍高於目標，但這應該是暫時的，由於未來幾個月的需求降溫，物價壓力應該會減輕，給投資人一些喘息空間。」

美國聯準會（Fed）設定的通膨目標，即該機構偏好的核心個人消費支出指數（PCE）為2%，今年9月的核心PCE為2.8%。

Fed明年1月降息的可能性仍然很低，但交易員開始預期明年3月降息的機率會更高。芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch 工具顯示，明年3月降息的機率為60%，高於17日的53.9%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法