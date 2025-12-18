被欺負了？中資欠薪剝削勞工 南非氣炸撂狠話

南非就業情勢嚴峻，政府正在打擊中國及巴基斯坦企業違法行為，保護當地勞工權益。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕南非媒體披露，南非已加強對中國和巴基斯坦企業的勞檢力度，包括解決欠薪、僱用非法移工及剝削勞工等問題，以保護當地工人權益。南非還撂話，一旦發現違規行為遲遲未改善者，將起訴這些違法企業。

綜合南非媒體報導，南非議員姆特什維尼（Nokwethemba Mtshweni ）在國會質詢時詢問，政府正在採取哪些措施來解決「中國及巴基斯坦企業不遵守規定」的問題。他也問及政府如何解決僱用非法外國工人，且支付的薪水低於最低工資的問題，尤其是卡車運輸和物流行業。

就業與勞工部長梅斯（Nomakhosazana Meth）在答覆議員詢問時表示，目前正在加大力度，對外國企業執行勞動法，保護南非工人。梅斯表示，他的部門已採取更強硬的執法姿態，與內政部密切合作，嚴厲打擊違反勞動法和移民法的行為。

他強調，就業和勞動部將繼續通過檢查來監控遵行法規的狀況，並已開始進行高強度突擊檢查，特別是中國人和巴基斯坦人所開的商店。

他補充說，一旦發現違規行為，就會發出各種強制執行通知。如果仍有違規行為，將在必要時起訴這些違法企業。她說，當局也在打擊那些剝削非法外國移工、支付低於法定標準工資的雇主。

報導指出，除了南非，中國企業在非洲部分地區也面臨非法採礦作業和不透明商業網路的指控。在一些國家，執法機構警告稱，與非法採礦、販運和洗錢有關的有組織犯罪集團的活動日益增多，但北京一再否認這些指控。

對南非而言，梅斯的言論傳遞了一個明確的訊息，歡迎外國投資，但前提是必須遵守該國的勞動和就業法律，因為南非力求在經濟開放和保護工人權益之間取得平衡。

