長華*：認列資產減損與訴訟無關 籲頎邦「放過我們一馬」

長華*（8070）宣布因應轉投資易華電受到面板產業市況及景氣低迷影響，近期出現連續虧損，董事會決議通過擬於第4季認列資產減損。（圖取自官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕長華*（8070）於今（18） 召開重大訊息說明記者會，宣布因應轉投資易華電（6552）受到面板產業市況及景氣低迷影響，近期出現連續虧損，董事會決議通過擬於第4季認列資產減損，估計本季可能因認列減損變成小幅虧損；長華集團策略顧問黃嘉能於重訊後線上說明，這次資產減損與頎邦（6147）的訴訟無直接關聯，他呼籲頎邦董事長吳非艱考慮停止訴訟，「放過我們一馬」，以避免資源浪費。

黃嘉能指出，頎邦與集團旗下的易華電之間的營業秘密案訴訟民事案，長華與他個人能已獲確定獲不起訴處分。易華電被起訴部分，一審頎邦敗訴，現進入二審中。他呼籲吳非艱考慮停止訴訟，「放過我們一馬」，以避免資源浪費。

請繼續往下閱讀...

易華電因生產COF （薄膜覆晶） 基板，遭頎邦於2018年提告侵害專利，頎邦主張易華電多項產品侵害其專利權而請求賠償。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法