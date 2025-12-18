中華汽車電動商用車ET35 新竹物流率先導入30台開跑

中華汽車（2204）自主研發的電動商用車ET35即將全台跑透透，新竹物流率先導入30台ET35，打造綠色物流新標竿。（中華汽車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕中華汽車（2204）自主研發的電動商用車ET35即將全台跑透透，新竹物流率先導入30台ET35，打造綠色物流新標竿。

物流運輸作為供應鏈的最後一哩路，是企業邁向永續的重要關鍵，為了降低物流配送的碳足跡，並加速落實「淨零綠生活」，電動化已成為物流產業轉型的核心方向。

由中華汽車自主研發，全台首部量產的3.5噸電動商用車ET35，今年第3季上市，即獲重視永續的新竹物流率先採用，並一次導入30台，組建全台最大電動物流配送車隊。

新竹物流今天舉辦電動車發表會，中華汽車總經理曾鑫城表示，感謝新竹物流積極推動節能減碳的決心，也特別感謝經濟部產業發展署於車輛研發與示範運行期間提供關鍵資源支持，促成這款國產化率高達 90% 的 MIT 電動商用車順利問世。」

此次啟用的「新竹物流八里轉運中心」為全新開幕營運據點，除搭載全台最先進的貨物分揀設備外，更導入太陽能發電、儲能系統、智能充電樁與ET35 電動車隊。

透過能源與運輸的整合模式，不僅有效降低場域碳排放，更透過ET35搭載的Level 2 ADAS先進駕駛輔助系統，提升駕駛安全；再結合智慧充電管理與貨物派送系統，全方位強化營運效率，打造全台綠色物流示範基地。

在工研院的合作下，中華汽車自主研發快充控制器（EVCC），也通過CNS快充通訊兼容性測試，採 CCS1 標準，為國產電動商用車首例。在80kW 功率下，35分鐘即可完成 20% 至 80% 充電，兼具速度與安全性。

