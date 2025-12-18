央行未鬆綁第七波房市管制！楊金龍：尚未看到房市軟著陸

央行總裁楊金龍表示，理事們一致認為第七波管制措施仍應持續。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日理監事會議後宣布對實施一年的銀行自主總量管制有條件鬆綁，給予銀行彈性，但仍維持現行第七波房市選擇性信用管制不變。總裁楊金龍表示，目前央行對於房市政策基調仍是「緊的」，理事們一致認為第七波管制措施仍應持續，房價是其中一個指標，房地產市場的調整如同大象轉身「要慢」、「不能太快」，目標是希望房市軟著陸、不影響金融穩定，只是目前尚未看到這樣的條件。

央行去年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主管理未來一年（上年第4季至本年第4季）不動產貸款總量，並於9月推出第七度調整選擇性信用管制措施以來，房市管制成效逐漸顯現，包含銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫，房價漲勢減緩。

另外，本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款之比率持續上升，都更危老重建貸款占建築貸款之比率亦持續增加。

全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）也由去年6月底的高點37.61%，緩降至本年11月底之36.70%；全體銀行不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額及建築貸款餘額年增率呈下降趨勢，至今年11月底分別為3.79%、4.81%及0.68%。

考量近一年來，央行請銀行自主管理不動產貸款總量目標，銀行多已落實執行，且上述不動產貸款相關指標均有改善，明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管。

楊金龍說，這是「有條件式的鬆綁」，過去銀行需自訂目標並每季回報實際執行情況，現在雖然不用訂具體量化目標，但需每月向央行報送相關資料，央行也會加強專案金檢，持續緊盯銀行對不動產的放款。

外界關注近期房市量能萎縮、房價也有鬆動，央行是否滿意目前房市管制成效？在什麼條件下才會全面鬆綁對房市管制？

楊金龍說，「若是滿意就會全面鬆綁」，但理事一致認為第七波管制仍需維持，主要是房價的調整還不夠。

楊金龍說，房價也只是其中一個指標，央行希望看到房市軟著陸，也就是在房價修正中，不影響金融穩定，只是現在尚未看到這樣的條件。

楊金龍之前形容銀行不動產放款集中度調降如同大象轉身，他今天指出，其實房地產調整也是如此。「大象轉身要慢慢轉、不要太快」，現在已經轉到一定程度，理事們認為還是要持續下去，目標是希望看到軟著陸，只是現在尚未達成這樣條件。

