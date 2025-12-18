長華*認列6.55億元資產減損 對每股盈餘影響0.93元

長華*認列6.55億元資產減損。（圖取自官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕長華*（8070）於今（18） 召開重大訊息說明記者會，宣布因應轉投資易華電（6552）受到面板產業市況及景氣低迷影響，近期出現連續虧損，董事會決議通過擬於第4季認列資產減損，依據國際會計準則規定，同步認列相對應的投資及商譽減損損失，預估金額新台幣6.55億元，預估對今年度每股盈餘的影響約為每股減少0.93元。

長華*強調，相關損失係依會計準則反映轉投資公司經營表現，並非長華本業營運所致，對營運現金流與日常營運活動並無重大影響，且不影響公司股利政策。這是長華*經過12年後，再度實施資產減損。

長華*說明，易華電因受到面板產業市況及景氣低迷影響，近期出現連續虧損，依據國際會計準則規定，認列資產減損損失7.25億元。長華*持有易華電42.81％股權，依國際會計準則規定，同步認列6.55億元的損失（含商譽減損部分3.44億元）。

長華*表示，資產減損將認列於今年度，預估對今年度每股盈餘的影響約為每股減少0.93元。這次認列損失的金額，尚未經會計師查核，實際金額將依據會計師查核後數據調整。

長華*表示，認列損失屬非現金項目，不會造成現金流出，也不影響公司整體財務穩健度。公司秉持誠信與透明化的經營原則，並依據國際會計準則據實認列相關損失，以真實反映公司營運現況，持續保障投資人權益。

此外，公司本業獲利穩定，過往累積的未分配盈餘豐沛，財務基礎穩健，具備雄厚的配股實力，憑藉充裕的現金流，秉持回饋股東的一貫態度，未來仍將持續落實穩定的配息政策。

長華*累計前三季合併營收142.41億元、年增12％；毛利率19％、年減1個百分點；營業利益率11％，與去年同期持平；稅後純益為10.5億元、年減16％，每股稅後盈餘1.49元。

