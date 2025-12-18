宏齊明年新增紅外感測應用 同步切入化合物半導體封裝

宏齊提到，板上晶片封裝顯示器為公司重點發展項目之一。（宏齊提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠宏齊（6168）今天在法說會中指出，公司新產品規劃將以紅外線相關應用與新型封裝技術為主軸。其中，2026年新產品將新增距離感測等紅外線範疇應用，2028年規劃的新產品亦包括距離感測應用；同時，公司已投資建置一條散熱線，切入化合物半導體封裝及簡易晶片（IC）產品類封裝，目前已有數個客戶進入投片，進行產品信賴性驗證。

宏齊表示，紅外線應用將是公司中長期產品布局的重要方向之一，相關新產品將依年度規劃逐步推出。距離感測屬於紅外線技術的延伸應用，後續將視市場需求與客戶導入進度，循序推進相關產品發展。此外，公司同步布局顯示相關應用，主要是看好顯示屏市場的詢問度持續增加，應用逐步受到關注，未來可望成為公司產品結構中的一環。

在顯示技術方面，宏齊提到，板上晶片封裝（COB）顯示器為公司重點發展項目之一，目前台灣市場中，投入板上晶片封裝（COB）顯示器布局的業者不多，公司已累積一定技術基礎，後續將依實際應用需求推進。現行產品結構仍以傳統發光二極體（LED）為基礎，涵蓋一般消費性、顯示及車用等應用，同時持續調整產品組合，逐步提高顯示與感測相關產品比重，以因應市場變化。

在新技術布局方面，宏齊說明，第三代半導體封裝及簡易晶片（IC）產品封裝已完成產線建置，且已有客戶進行投片並驗證產品信賴性，後續將依驗證結果與客戶需求，評估實際應用進展。未來將持續以既有技術基礎為核心，搭配紅外線應用、顯示相關產品及新型封裝技術，循序推進新產品規劃，作為公司後續發展方向之一。

