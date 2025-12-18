Uber Eats揭密2025外送熱搜榜 「蔬食料理」成新寵

Uber Eats今日公布2025年度平台數據亮點。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在連續第五年舉辦的「Uber Eats 商家合作夥伴獎」活動中，Uber Eats今（18）日公布2025年度平台數據亮點，揭示台灣消費者外送飲食習慣正出現明顯轉變。

業者從關鍵字數據觀察到，台灣外送市場正快速朝向「健康化」發展，「健康飲食」、「健康餐」的月搜尋量年增66%，「蔬食料理」成長64%，「沙拉」也增加51%，顯示清淡、原型食物已成為外送平台上的熱門選項。

另一方面，「早餐」與「早午餐」搜尋量年增34%，反映愈來愈多民眾習慣透過外送解決早餐需求，也為商家在早餐時段創造新的營收成長動能。

今年活動中，Uber Eats也同步表揚全台共表現優異的商家合作夥伴，獎項涵蓋食安、營運、成長等10大類別，肯定合作品牌在外送產業中持續創新、穩定提供服務的努力。

「最佳食安獎」特別表揚在食材管理與衛生把關上表現突出的品牌，得獎名單包括Pizza Hut、起家雞、三商巧福、摩斯漢堡、大師兄銷魂麵鋪、點點心、丘森茶室與家樂福。這些商家皆符合 Uber Eats平台嚴選的四大門檻，包括在App上完整揭露食安字號、通過政府餐飲衛生管理分級評核、具備SGS食品檢驗與HACCP認證，且在平台上的食安相關消費者回報訂單比例趨近於零，展現高度食安自主管理能力。

