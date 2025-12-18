SEMI E187啟動驗證標章制度！未合規者恐難入半導體供應鏈

數發部說明SEMI E187認驗證制度對於產業及資安的重要性。（數發部提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位產業署署長林俊秀今（18）日提到推動SEMI E187的歷程可分為幾個階段。第一階段，是從「資安韌性需求」的浮現開始，當產業意識到資安的重要性後，開始與全球半導體供應鏈的合作夥伴共同討論，歷經投票、共識凝聚，最終制定出這套標準。

標準制定完成後，過去兩到三年投入大量時間與資源，專注於教育推廣與實務導入。此階段的重點是倡導與說明，讓業者理解資安為何重要、SEMI E187是什麼、該如何實施、又需要做出哪些改變；同時，也在多個工作小組中帶領產業，不論是資安業者、設備商皆有參與，一步步協助業者落實SEMI E187的要求，讓供應鏈各環節逐漸具備導入的能力。

林俊秀表示，現在則正式進入第二階段─「驗證」制度的啟動。林俊秀解釋，驗證的關鍵意義在於，它會開始產生實質的商業門檻，當晶圓大廠將SEMI E187視為與供應商合作的基本條件時，未通過認證的廠商將無法進入供應體系。

這代表SEMI E187正從一套建議性標準，轉化為商業必要條件，簡單來說，有認證、才能貼標章、才能接單做生意，未來只要想進入半導體供應鏈，就必須符合這套標準，不論規模大小，這將成為業界的基本門檻。

SEMI E187認驗證制度的意義在於：符合資格這件事不能只靠自己說了算，大家都能聲稱自己達標，但若沒有一個制度來認證，那到底誰是真的、誰是假的，沒有人說得準。

因此，數發部與SEMI共同制定的建立了一套驗證制度，它會明確說明要做到哪些事項、提交哪些資料，才算是真的做到SEMI E187標準的要求，同時也希望這個制度能夠真正「走向國際」。

數發部數位產業署也透露，今（18）日活動是此制度的正式「發佈」，但實際正式啟動還有幾個關卡需要完成，例如，實驗室本身要具備能力來進行驗證，而這樣的制度還需要一些時間來完善，但目前預計明年下半年就可以正式公告，讓這些具備資格的實驗室可以開始執行驗證服務。

