快時尚壓縮交期 新昕纖創新客製化拚營運

〔記者方韋傑／台北報導〕在全球服飾產業快速反應市場需求的趨勢下，快時尚已成為主流，明顯壓縮紡織供應鏈交期。紡織廠新昕纖（4406）今天在法說會指出，過去客戶一張訂單仍有3個月、甚至45天的交期，如今多已縮短至不到30天，供應鏈的即時反應能力成為競爭關鍵，公司也因此更凸顯小規模、高機動性的經營優勢 。

新昕纖指出，公司營運核心在於「創新」與「客製化」，並非走大量標準化產品路線，而是與主要客戶密切協同開發，依照品牌與終端市場需求，設計專屬的特殊複合纖維產品。透過與客戶共同規劃產品計畫，公司有能力在短時間內完成開發並量產，因應市場節奏加快的變化 。

在產品布局上，新昕纖聚焦特殊複合纖維，包括多色調纖維（TCD）、黑色多色調纖維，以及聚酯纖維加尼龍（Polyester + Nylon）等產品，同時開發仿天然手感纖維，如毛性纖維、麻感纖維，並強化高彈性纖維應用，包括多款高彈性纖維產品。此外，因應品牌端對永續材料的需求，公司近年亦積極投入回收纖維研發，涵蓋寶特瓶回收纖維與回收衣料、布料再製纖維，並延伸至高縮縮複合纖維與超細纖維領域，形成差異化產品組合 。

新昕纖提到，相較大型一貫廠或規模較大的夾鏈廠，公司規模不大，但在機動性、開發準確度與客戶服務上更具彈性，能快速回應客戶臨時追加或調整需求，並與上游供應商保持高度透明的溝通機制，以確保交期與品質穩定，這也是公司能在快時尚環境下持續取得訂單的重要關鍵 。

財務表現方面，新昕纖2025年1至9月營收約3.63億元，較去年同期2.93億元增加約7000萬元，營收仍維持成長動能。不過，公司仍處於虧損狀態，2025年1至9月營業淨損約3965萬元，主要受匯率波動影響。新昕纖說明，第二、第三季因新台幣兌美元快速升值，造成外幣兌換損失約1568萬元，對獲利形成壓力 。

展望後市，新昕纖強調，公司將持續以特殊複合纖維與客製化開發為主軸，深化與既有客戶的協同合作，並透過回收與多功能纖維產品因應市場趨勢，在快時尚主導的產業環境中，以「小而快」的營運模式穩健推進成長 。

