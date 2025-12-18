台船導入達明機器人協作手臂 明年試量產

台船導入達明機器人協作手臂。（台船提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台船公司推動造船製程智慧化，攜手達明機器人公司（TM－協作手臂領先品牌），導入協作手臂自動化銲接技術。台船表示，已規劃設立自動化示範產線，導入達明機器人協作手臂應用於船舶銲接構件生產，透過類似流水線的自動化銲接作業，有效提升生產效率，預計明年進入試量產（Pilot Run）階段，再逐步擴大產線，全面提升產能與品質穩定度。

台船說，協作手臂自動化銲接技術將逐步應用於船舶建造流程，除提升造船效率，也象徵造船產業在生產自動化與智慧製造上的重要突破，是邁向智慧船廠的重要一步。

台船指出，由於船舶產線有許多特殊之處，將持續與合作夥伴深化技術合作，發展更小型化的協作手臂，以因應船艙等狹小空間之銲接需求，突破傳統施工限制，提升作業彈性與安全性，為船舶設計與製造開創更多創新應用，持續引領國內造船產業邁向智慧製造新階段。

另外，目前台船公司已為「奮進魔鬼魚號」無人船設置專屬產線並投入生產，在產線運作成熟且合約明確情況下，產能可達每7至10天生產一艘、年產約40艘；此外，因應未來市場與政府大型採購需求，台船公司亦同步規劃擴建新產線，並結合國內多家商廠能量，未來年產能可望擴充至500艘。

