台灣開始「輸出標準」！數發部：SEMI E187是地緣政治關鍵助攻

數發部表示，「SEMI E187半導體設備資安認驗證制度」是由台灣主導並與學界、研究單位、設備商等多方合作。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部長林宜敬今（18）日表示，「SEMI E187半導體設備資安認驗證制度」是由台灣主導並與學界、研究單位、設備商等多方合作，這對台灣來說是一件非常重要的事，這不僅對產業極具重要意義，對於整個台灣在國際地緣政治上的處境，也非常有幫助，原本全球的產業鏈型態只是一個「經濟型的產業鏈」，但現在正在逐漸轉變成所謂的「民主供應鏈」。

數位產業署署長林俊秀進一步指出，SEMI E187是由SEMI發佈的首項資安標準，這項標準的最大特色，是由台灣主導、台灣業界參與所共同制定的國際規範，其意義重大。他也呼應林宜敬先前的說法表示，過去台灣廠商往往都要出國去取得國外的標準與認證，辛辛苦苦做出產品，卻要依賴別人的規範；但現在我們能進一步去「制定」並「輸出」知識財，這是跨出很大的一步。

林俊秀說明，SEMI成立超過50年，至今已發佈超過1000項標準，全球有超過2000家企業參與，形成的標準來自超過5000名領域專家的共識，此次SEMI E187的制定與推動，是台灣第一次主導這樣具全球影響力的標準，象徵著從「跟隨國際」到「制定規則」的重要轉變。

透過這套驗證制度，半導體設備商只要通過合格實驗室檢測並取得報告，即可向驗證機構申請SEMI認證標章。這不僅提升設備商的國際競爭力，也有助於晶圓廠降低資安風險、提升審核效率，同時為台灣資安服務業者帶來從「標準制定」、「驗證執行」、「合規輔導」到「產品開發」的一整套新商機。

為確保這項標準的公正性與一致性，數發部與SEMI共同成為SEMI E187驗證制度的擁有者。未來，台灣也將引入財團法人全國認證基金會等第三方單位，依照 ISO/IEC 17025（實驗室認證）與 ISO/IEC 17065（驗證機構認證）進行審查，建立一套完整且具國際可信度的驗證流程。

當SEMI E187的機制正式上路後，未來半導體設備商，只要將設備送至合格的實驗室，經檢測並出具報告後，就可以拿著報告向驗證機構申請SEMI的驗證標章。

林俊秀強調，SEMI E187驗證制度的推動，將有助於台灣建立半導體供應鏈的全球信任品牌，也期待未來能隨著台積電、日月光等領導企業的全球布局，將台灣在資安防護上的經驗與標準推向全世界。

