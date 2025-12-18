全漢鎖定AI邊緣應用 高瓦數電源推進至6000瓦

全漢預計逐步開發3000瓦甚至6000瓦以上產品，鎖定人工智慧工作站、邊緣運算、工業電腦及醫療等應用場域。（全漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠全漢（3015）今天在法說會指出，隨著人工智慧（AI）應用持續往邊緣端與工作站擴散，系統功率密度明顯拉升，帶動高瓦數電源需求快速成長，公司已量產2500瓦電源，後續將逐步開發3000瓦甚至6000瓦以上產品，鎖定人工智慧工作站、邊緣運算（Edge Computing）、工業電腦（IPC）及醫療等應用場域。

全漢表示，過去電源市場多以個人電腦為主，但隨著工業電腦、電競及人工智慧應用導入圖形處理器（GPU），系統對功率與穩定性的要求大幅提高，電源不僅要提供更高瓦數，還需在既有尺寸下提升功率密度，成為產品開發的重要方向。以個人電腦應用來看，過去1000瓦已可滿足遊戲需求，但目前已有客戶提出2500瓦、甚至3000瓦電源需求，用於人工智慧工作站與邊緣控制器。

請繼續往下閱讀...

在產品布局上，全漢目前聚焦六大應用領域，包括網通、邊緣運算、電競、傳統個人電腦、商用個人電腦及醫療用電源，並延伸至工廠設備所需的工業電腦電源。公司指出，隨著人工智慧技術導入醫療影像分析、網通交換設備與邊緣伺服器，相關設備功率需求持續上修，超過1000瓦已成為常態，也帶動冗餘電源（Redundant）、通用冗餘電源（CRPS）與工業用電源模組（ATS）等產品線需求升溫。

全漢強調，公司競爭策略並非鎖定單一大型客戶，而是以「少量多樣」製造能力切入市場，針對不同應用提供客製化設計。相較中大量型電源供應商，全漢能在小量需求下仍維持設計彈性與可靠度，並協助中小型客戶整合背板與模組化輸出，降低系統設計門檻，成為其長期合作夥伴。

在高瓦數電源產品方面，全漢目前通用冗餘電源（CRPS）已朝4500瓦發展，並規劃6000瓦產品；在工業電腦與工業應用領域，工業用電源模組（ATS）可達2000瓦以上，柔性電源模組（Flex）最高達850瓦，適配器（Adapter）亦持續擴大功率規格，因應多元應用場景。

展望後市，全漢預期明年第一季營運表現屬「溫熱但健康」，主要成長動能仍來自適配器與冗餘電源產品，邊緣伺服器（Edge Server）相關專案亦持續開發中。目前需留意的變數主要來自記憶體價格波動，因圖形處理器與中央處理器（CPU）高度依賴記憶體，價格上漲可能影響系統端出貨節奏，但整體業務接單與產品推進仍維持穩定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法