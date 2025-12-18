任經理15年被降職下屬變上司 他心酸不敢辭阿Q吐1句

1名擔任企業經理長達15年的主管，突然被降職，最慘的是下屬竟成頂頭上司，一度讓他心情沮喪。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在充滿挑戰的職場中，你的下屬可能突然變成頂頭上司，如何調整心態需要智慧。1名擔任企業經理長達15年的越南主管，突然被降職，最慘的是他曾面試並推薦的下屬竟成上司，他滿腹苦水幾乎崩潰，卻不敢辭職，最後想通了，認為自己將一名應屆畢業生培養成經理，也是一種能力，沒什麼好難過的。

越南民眾Xuan Vinh 在《越南快訊》分享朋友被降職的心路歷程。他說，好友擔任經理長達 15 年以上，最近被降職，最慘的是，他的上司竟是之前面試且一手培養員工。這件事讓他心情無法調適，大吐苦水。

Xuan Vinh描述，這位朋友在擔任部門主管時，曾被安排指導一位剛畢業、對工作一竅不通的年輕人。他手把手地教導這位年輕人所有工作，從準備文件、撰寫會議記錄，到撰寫正式報告。試用期結束後，還推薦他成為正式員工。

未料，公司進行了重組，裁撤許多中階管理職位，精簡組織結構。Xuan Vinh的朋友被降調，而他曾經指導過的年輕員工，則被提拔到他之前擔任的主管職位。Xuan Vinh的朋友第一次被前下屬安排工作時，非常不自在，雖不至於忌妒，情緒難免波動，第一天上班時，一句話都不想講。

歷經一段時間後，情緒稍稍平復，打了電話給Xuan Vinh，「說了句我永遠不會忘記的話」，朋友在電話那頭說：「我將1位應屆畢業生培養成了經理。所以，還有什麼好難過的呢？」這句話道盡心中無奈，也說明職場殘酷的現實。

Xuan Vinh認為，朋友最終明白為他人創造價值比曾經擔任的職位更重要，即使現在不是管理職，也要認清最適合的自己能力的角色。

Xuan Vinh說，公司重組不僅意味著裁減管理職位，也意味著接受新的思考模式、掌握新的技能並增強適應力。年輕員工往往更容易滿足這些要求，並且能夠更快適應變化。

