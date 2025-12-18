和泰今暫停交易答案揭曉 砸100億取得日本5家日野商用車80％股權

和泰（2207）汽車將分兩階段總計約新台幣100億元，投資日本商用車事業。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）汽車因有重大訊息公布今天暫停交易，答案揭曉了。和泰今日董事會決議，將分兩階段總計約新台幣100億元，投資日本商用車事業，預計以日幣270.26億元（約新台幣54.8億元），向日野自動車株式會社及其子公司，取得南關東日野自動車株式會社、北海道日野自動車株式會社、東北海道日野自動車株式會社、宮城日野自動車株式會社及福島日野自動車株式會社等5家公司之80%股權。

和泰汽車表示，待主管機關許可後，規劃於2026年4月1日進行交割，同時授權董事長於日幣223億元（約新台幣45.2億元）額度內，展開南關東日野自動車株式會社部分營業據點（東京都及其周邊）之不動產購置商談。

為強化商用車事業的全球競爭力，豐田汽車、戴姆勒卡車、日野汽車、三菱FUSO於今年6月簽署四社合作經營整合協議，由豐田汽車與戴姆勒卡車成立控股公司，持有日野汽車與三菱Fuso兩家公司。

於四社合作的基礎上，為了能提供顧客更優質的新車販賣與售後服務，日野汽車將調整旗下經銷商的營運模式，基於長期與和泰汽車的深厚信賴關係，旗下五家日本商用車經銷商，將移轉予和泰汽車接手經營。

本次交易之五家標的公司，合計擁有 53 個販賣據點，整體員工人數超過 3000 名，合計年度販賣台數約 1.2萬輛，佔日野汽車在日本國內販賣比重超過三成，為日本極具規模的商用車銷售與服務網絡。

和泰汽車基於公司長期成長策略，積極參與本投資案，透過此次交易，和泰將首次延伸營運版圖至日本市場，象徵集團海外布局的重要里程碑，並進一步強化與日野母廠長期穩健的合作關係。

未來和泰將在五家日野經銷商既有的事業基礎上，快速接軌日本市場之經營環境，並活用在台灣累積的成功經驗與管理作法，推動當地事業穩健發展，為集團帶來新的成長動能。

