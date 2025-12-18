鴻海集團聚焦2026 工業富聯鄭州廠拍板兩大方向

工業富聯2026年聚焦兩大工作方向，分別為產能擴充與內部改革。（工業富聯提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）持續精進全球產能，旗下工業富聯（FII）表示，面對2026年新一輪營運成長與製造挑戰，公司已明確聚焦兩大工作方向，分別為產能擴充與內部改革，將透過產能布局、組織調整與品質管理升級，為後續產品放量與營運發展奠定基礎。

在產能布局方面，工業富聯指出，2026年將以產能攻堅作為核心任務，持續推動產能擴充的重點工程，確保新增樓層的規劃與建設順利落地。公司並強調，產能擴充不僅止於硬體建設，也將提前展開管理幹部與技能人才的選拔與培養，透過人力結構優化，強化產能爬坡與量產穩定度，為未來接單與出貨需求預作準備。

除產能擴充外，工業富聯亦將深化內部改革，推動組織結構調整與品質管理體系優化，強化全流程品質管控。隨著產品複雜度與製造要求提升，品質管理與跨部門協同將成為營運關鍵，公司未來將以提升新產品爬坡效率，以及管理與技術能力為重要抓手，全面提升製造體質與營運韌性。

回顧2025年，工業富聯已完成多項關鍵製造任務，包括LK組裝製程順利遷入並完成量產攻堅，為後續發展奠定良好基礎。公司指出，相關成果將成為推動2026年產能擴充與內部改革的重要起點，使後續策略得以在既有量產經驗上加速推進。

工業富聯第四季GB200、GB300等相關產品出貨均按既定計劃推進，客戶需求持續暢旺，生產及出貨一切正常。公司指出，面對未來市場變化與成長機會，將持續以產能擴充與內部改革為主軸，透過能力提升與協同優化，穩步推進各項營運目標，迎接2026年的新挑戰與新契機。

