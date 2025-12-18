漢翔打造無人機生態系 參與國防預算比重會更高

漢翔代理董事長、總經理曹進平。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔（2634）今日舉行法說，代理董事長、總經理曹進平說，烏俄戰爭讓作戰概念本質產生變化，無人機市場會蓬勃發展，而漢翔在無人機領域會多管齊下，包括國防標案、國內外廠商的生產製造，以及無人機反制系統等，而敵情嚴峻，國家戰機出勤、採購都會增加，因此在國防預算上，漢翔未來參與的比重會較過去更大。

曹進平今年七月接下漢翔總經理一職，今日法說是處女秀，他說，漢翔在航太產業位於領導地位，會持續漢翔主張衛我國防的使命，對國防、無人機等產業在產能上做最大的支援。

曹進平指出，今年度財務表現獲利動能趨緩，但團隊勇於面對挑戰，在國防、民用、科服三大業務持續紮根，迄今已承接超過200億元新訂單，包括軍機維修、民航主流機種零組件製造與國家能源專案。

在無人機及反制系統方面，曹進平表示，已配合政府政策方向，明確列為漢翔未來發展主軸之一，除了協助國內廠商量產外，也開始發揮自主研發能力，包括反制系統、新技術、新機種，正逐步打造漢翔的無人機生態系，而反制系統市場在全球成長動能顯著，近期國內更已釋出相關公開徵求資訊。今年漢翔無人機反制系統研發成功，對於入侵無人機的反制、保護重要基礎設施或區域，能發揮關鍵作用，而漢翔的系統採開放式架構，可配合客戶需求高度客製化，將是爭取未來訂單的利基。

至於高教機在明年全數交機後，漢翔營收恐下滑一事，曹進平說，漢翔二年前就為高教機結束後的業務做準備，新接國防後勤維修訂單可在明年起提供重要支撐，同時積極向三軍爭取飛機、戰車、船艦引擎等業務，而無人機業務也逐步成為公司新的成長引擎；民機領域，漢翔現有波音、空巴等國際訂單穩定增量，未來數年業務能見度良好；科技服務方面，能源管理系統持續開發，公司內部率先建置電力島基礎設施，奠定企業永續基石，加上台電鳳林強韌電網建置業務，均有助於明年起的營運動能。

