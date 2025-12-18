中信投信首檔主動式台股ETF將開募 總座親赴霞海城隍廟求財神加持

中國信託投信旗下首檔主動式台股ETF（00995A），即將在明年1月5日展開募集，中國信託投信與松山霞海城隍廟五路財神聯名，製作限量「馬上發財」發財金。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕新的一年即將到來，中國信託投信旗下首檔主動式台股ETF（00995A），即將在明年1月5日展開募集，成為2026年首檔開募的主動台股ETF，為助投資人討個好彩頭，中國信託投信與松山霞海城隍廟五路財神聯名，製作限量4000份「馬上發財」發財金，並由中國信託投信總經理陳正華親赴霞海城隍廟，恭請五路財神加持，將提供投資人領取。

中國信託投信指出，根據過去十年數據，台股市場每年表現最突出的類型多不盡相同且輪動迅速，若單靠傳統被動式投資，容易在類股輪動中錯失當年度的主流趨勢；反之，透過經理人主動選股操作，更有機會在多頭行情中，爭取超越大盤的超額報酬。

請繼續往下閱讀...

即將募集的00995A，結合了「量化打底」與「主動加乘」的雙重優勢，透過嚴謹的量化模型篩選出優質標的，再輔以專業經理人的主動式操作，試圖在瞬息萬變的市場中，挖掘出價值被低估的潛力股，為投資人打造攻守兼備的投資組合。

展望明年台股走勢，中國信託投信分析，AI仍將是貫穿全年的主流趨勢，台股除了「護國神山」台積電領軍，供應鏈中還有許多值得期待的「隱形冠軍」。這些冠軍企業的經營者具備高瞻遠矚的「頭家智慧」，能帶領企業在國際舞台上展現強大能見度，可望激勵台股明年維持亮眼表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法