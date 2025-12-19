去年全國營利事業共165.7萬家 女老闆占37.4％創新高

根據財政部統計，2024年底全國營利事業家數165.7萬家、較上年底增加3萬家或1.9%。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部統計，2024年底全國營利事業家數165.7萬家、較上年底增加3萬家或1.9%，負責人仍以男性占62.6%為主，女性占37.4%創新高，較 2016年上升1.2個百分點。以行業別觀察，批發零售、住宿餐飲業的家數居前2位，分別為72.6萬、18.6萬家，各行業中女性負責人以其他服務業占47.8%、教育業占47.2%較高，可能與近年美甲美睫服務、其他美容美體服務、瑜珈及舞蹈教學等盛行有關。

按資本額觀察，2024年底營利事業經營規模在10萬至100萬元共55.7萬家最多，其次為規模10萬元以下有43.8萬家，兩者合占6成；資本額10萬元以下的女性負責人占45.5%最高，顯示女性創業多選擇資本額及進入門檻較低行業；隨資本級距增加，其比重明顯下降，反映資本密集型與大型事業負責人仍以男性為主。

財政部指出，2024年底各縣市營利事業男性負責人占比皆高於女性，兩性差距以雲林縣30.8個百分點最多、新北市29.4個百分點次之，可能因農林漁牧或營建工程等勞力密集型產業占比高，女性投入度較低；澎湖、花蓮、連江及台東縣等因觀光及服務業導向，批發零售、住宿餐飲業有較高比率為女性經營，致女性占比均逾 4 成，兩性差距較小；金門縣因行業結構高度集中於批發零售業（占79%），且以女性經營為主，女性負責人占比48.9%、僅較男性低2.2個百分點。

