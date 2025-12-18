護國神山概念股矽科宏晟競拍均價216.15元 高於申購價

半導體廠務工程廠矽科宏晟。（公司提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山概念股、半導體廠務工程廠矽科宏晟 （ 6725）初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，公司經辦理競價拍賣股數2974張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，於今（18）日上午10點於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，開標結果最低得標價格為每股210元、最高得標價為295元，得標加權平均價216.15元，較暫定承銷價188元為高。

矽科宏晟預計12月30日掛牌上櫃，並於12月17日至12月19日展開公開申購，承銷張數843張，每人可申購1張，申購價每股188元。

矽科宏晟公司近年受惠全球半導體建廠周期啟動，營運動能節節攀升，已成為先進製程與先進封裝化學供應系統的重要供應鏈廠商，2024年營收31.54億元，較2022年營收11.92億元成長翻倍以上，毛利率達31%，受惠海外布局有成，每股稅後盈餘18.68元。今年前三季營收更達27.89億元、年增20.53%，但因匯損及產品組合變動影響，稅後淨利降至2.67億元、每股稅後盈餘8.09元。

