家登攜手12家供應鏈夥伴 2年減碳逾1.3萬公噸

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體傳送載具廠家登（3680）今（18）日舉行「供應商大會暨供應鏈減碳成果發表會」，正式公布過去兩年推動供應鏈減碳所取得的重大成果，在經濟部產發署與財團法人中衛發展中心的專業輔導與系統化推動下，家登與實質減碳供應商近兩年已成功累積減碳逾1.3萬公噸二氧化碳當量（CO₂e），相當於34座大安森林公園一年的吸碳量，展現台灣半導體供應鏈在永續治理上的積極實踐。

家登表示，面對國際客戶高度重視ESG與碳揭露要求，企業必須以數據為本推動低碳轉型，家登已攜手12家供應商完成ISO 14064-1 組織溫室氣體盤查查證，並導入碳盤查管理平台、產品碳足跡模組（ISO 14067）與永續採購（ISO 20400），打造可全面追溯且持續推進的減碳管理體系。

家登表示，公司攜手供應鏈展現跨廠區、跨企業的集體減碳實力，在中衛發展中心的淨零輔導推動下，計畫期間已累積減碳超過1.3萬噸二氧化碳當量（CO₂e），節電量達1922萬度。包含榮剛材料、台灣聚化、如保興業在內的多家合作夥伴均達成「千噸級減碳」成果，顯示節能改善已從個別示範走向規模化，形成推動產業轉型的重要力量，使供應鏈整體績效躍升至業界領先水準。

在管理制度與數位化方面，家登也同步建置完整的數位碳管理平台，涵蓋ISO 14064-1組織溫室氣體盤查、ISO 14067產品碳足跡管理以及ISO 20400永續供應鏈管理三大模組。這項系統化工具讓供應鏈從過去被動「提供資料」，進化到主動「共同管理碳排」，大幅提升整體減碳效率，也為日後應對國際規範奠定堅實基礎。

在企業自有場域的示範成效方面，家登樹谷廠透過製程改善、空壓系統優化、空調效率提升、再生能源導入與廢塑料生產再生棧板等多元措施，已達成單一廠區年減碳3003.17公噸CO₂e 的卓越成果。此模式已成為供應商改善參考架構，並成功協助多家工廠複製節能方法，擴大整體供應鏈的減碳成效。

家登董事長邱銘乾表示，淨零不是單一企業能完成的挑戰，而是整條供應鏈的共同工程。這兩年來，家登與供應商已共同達成減碳超過1.3萬噸的成果，證明供應鏈具備真正的行動能力。未來的競爭力將取決於家登及供應鏈能否持續把減碳做深、做廣、做確實。

家登表示，公司合作的12家實質減碳供應商，皆已完成節能診斷、減碳計畫書撰寫、ISO 14064-1查證及量化減碳成果上傳等關鍵流程，建立起從盤查、改善到驗證與揭露的一條龍管理機制，為台灣產業供應鏈打造出一個具體可複製的減碳實務範本。

家登表示，未來將持續擴大參與供應商數量，深化數位碳管理工具的應用，並結合再生能源導入與中長期減碳目標設定，持續強化供應鏈的國際競爭力，朝向淨零轉型的關鍵合作夥伴角色邁進。

