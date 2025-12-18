普發1萬還有275萬人沒領 這些情況可能領取失敗

財政部表示，截至12月17日止，普發現金已有超過2081萬人領取。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，在相關部會通力合作下，普發現金整體作業順利，截至12月17日已超過2081萬人完成領取，預估逾88.31%民眾透過多元管道領取普發現金，以登記入帳864萬9550人、占41.56%最多；ATM領現514萬3297人、占24.72%次之；直接入帳457萬7790人、占22%；郵局領現238萬6934人、占11.47%；造冊發放則有5萬2550人、占0.25%。

財政部說明，領有勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金月退休金等11類人採直接入帳，已於11月12日直接匯撥至個人帳戶；但自今年10月起開始領取上述政府津貼或年金的民眾，因相關部會來不及將資料匯入系統平台，因此未納入直接入帳對象，請民眾自行選擇登記入帳、ATM領現或郵局領現方式領取。

請繼續往下閱讀...

此外，中港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可，以及取得永久居留證的外國人等發放對象，於明年4月30日以前可領取普發現金1萬元。不過，近期部分持有居留證民眾反映無法順利領取情形，多屬換發居留證個案，該居留證統一證號經系統檢核與對應的健保卡卡號不符，導致領取失敗；民眾若遇上述問題，請即撥打1988客服專線詢問，或至官網點選「線上客服」，提供智能服務及轉接專人文字客服。

另，財政部提醒，採登記入帳方式的民眾，請務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳，以避免漏未發現登記失敗或入帳失敗，而未重新申領。若確認未入帳者，請符合領取資格民眾重新至普發現金官網（https://10000.gov.tw）登記，並確認資料輸入正確，或改採ATM領現或郵局領現。民眾可至普發現金官網查詢相關領取資訊或常見問題，也可撥打1988客服專線洽詢相關事宜。

為防範假冒普發現金詐騙，財政部與相關單位組成跨機關防詐小組，24小時監控偵測偽冒網址或LOGO，截至12月17日止，已成功停止解析13個偽冒普發現金網站。財政部重申，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳，普發現金相關資訊請以官網公布為準，若遇可疑訊息或電話，請撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法